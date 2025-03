¡Insólito! Justin Timberlake llegó al país y lo confundieron con un famoso argentino

El Lollapalooza Argentina 2025 está cada vez más cerca y los artistas internacionales que forman parte de la grilla del mega evento van arribando al país para prepararse para sus presentaciones. Justin Timberlake llegó al aeropuerto y fue confundido con un actor argentino.

El cantante, productor y actor estadounidense es uno de los principales artistas del festival que se lleva a cabo en San Isidro entre el viernes 21 y el domingo 23 de marzo. El turno de Justin Timberlake será en el primer día del mega festival.

La presentación del artista estadounidense es el viernes 21 de marzo en el escenario Flow entre las 22.15 hs y las 23.45 hs. Su llegada al país no pasó desapercibida por los fanáticos y su look particular llamó la atención.

La insólita comparación de Justin Timberlake con un famoso argentino que se volvió viral

Justin Timberlake llegó vestido de equipo deportivo con un buzo con capucha y rodeado de un gran equipo de seguridad en un vuelo privado. Sin embargo, lo que se volvió viral fue el aspecto del cantante que de lejos fue comparado con un famoso argentino.

En las redes sociales, los usuarios lo compararon con Pedro Alfonso, quien tiene una foto con su mismo aspecto y la misma ropa.

“Tuve que hacer zoom porque pensé que era Pedro”, “Flasheé mal”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales sobre el desopilante parecido entre el cantante estadounidense y el actor argentino.

Justin Timberlake llegó al país intentado pasar desapercibido ante la gente, pero un grupo de fanáticos lo esperaron. A pesar de esto, el artista no firmó autógrafos ni se sacó fotos tanto en el aeropuerto como en el hotel.

Sin embargo, se lo vio disfrutando de algunos lugares icónicos de la ciudad mientras se prepara para el gran día de presentarse frente a su público argentino.