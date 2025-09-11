¡Infraganti! Grabaron a Evangelina Anderson en México con un hombre misterioso: quién es y a qué se dedica

Luego de ser vinculada con Leandro Paredes, el nombre de Evangelina Anderson volvió a liderar las tendencias debido a un video filtrado que se difundió en la web. Ahora bien, en la más reciente emisión de LAM, no solo se refirieron a la grabación en cuestión, sino que también dieron el nombre del hombre con el que se le vio a la modelo.

“Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”, anticipó Pepe Ochoa en LAM. Luego, el panelista sumó: “Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada con Leandro Paredes”.

Leandro Paredes y Evangelina Anderson.

Quién sería el hombre vinculado a Evangelina Anderson

Según Pepe Ochoa, a él le pareció raro el video filtrado de Evangelina Anderson porque ella nunca se deja ver en público: “Siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”.

De cualquier forma, la grabación muestra como Evangelina Anderson está en un shopping con el que parecería ser el futbolista Juan José Purata, quien actualmente destaca como defensor del club Tigres de México.

Después, Pepe Ochoa se refirió al accionar de la expareja de Martín Demichelis: “Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”.

Por último, pero no menos importante, Pepe Ochoa acotó: “Existió un run run entre este futbolista y ella”. Aun así, el panelista considera que el video filtrado de Evangelina Anderson sería una cortina de humo para eliminar los rumores que la vinculan con Paredes.

Por su parte, el periodista de PrimiciasYa que expuso el supuesto vínculo entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes, habló con LAM y aclaró que, dio tal información después de los numerosos rumores que le habrían llegado al respecto. Sin embargo, el profesional en cuestión también mencionó que contactó a la modelo y ella inmediatamente lo negó.