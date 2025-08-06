¿Indirecta para Icardi? La nueva campaña de Wanda Nara que desató la polémica: “Orgullosamente maniseros”

Luego de que la China Suárez anunció, desde Turquía, la nueva casa en la que vivirá junto a Mauro Icardi, Wanda Nara compartió en Instagram un polémico video promocional que parecería apuntar directamente hacia el futbolista y papá de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

El nuevo paso que dan la China Suárez y Mauro Icardi en su relación

De acuerdo con el video publicado en Instagram, Wanda Nara colaboró con la empresa de Maní King Oficial para publicitar los productos en cuestión dentro del mercado digital.

Tal como se aprecia en la grabación, la mediática expresó: “No sé ustedes, pero yo, cuando algo me gusta, me la juego. Me dijeron para sumarme a esta campaña y no tuve ni qué pensarlo. Fanática desde siempre y ahora oficialmente”.

Aunado a ello, al pie de la publicación, se puede apreciar que Wanda Nara escribió: “Orgullosamente maniseros”.

Wanda Nara mediante su cuenta de Instagram.

Por qué está campaña publicitaría de Wanda Nara estaría dirigida a Mauro Icardi

Días atrás, la influencer Natasha Rey filtró en Instagram un video íntimo de Mauro Icardi y, con base en lo observado dentro de este, los cibernautas empezaron a burlarse del deportista por, supuestamente, “tener un maní” como atributo masculino.

Luego, Mauro confirmó que el video en efecto era de él, pero no habría sido enviado a Natasha Rey, sino a Wanda Nara cuando ambos todavía estaban juntos. Es por ello que, se concluyó que la empresaria habría sido la que le pasó la grabación a la influencer para que ella, posteriormente, la difundiera en la web.

Sin embargo, Wanda Nara negó haber sido quien envió el video íntimo en cuestión. Ahora, por medio de su nueva campaña publicitaria, la mediática se habría unido a las burlas en contra de su expareja, mismas que usaban la palabra “maní” en un contexto despectivo.

Tras el accionar de Wanda Nara el público se dividió. Hay cibernautas que respaldan a la empresaria y aplauden el dinero que genera mientras ataca a su expareja. Mientras que, otros tantos usuarios en las redes sociales deploran el accionar de la hermana de Zaira Nara alegando que, esa campaña sería una también ofensa que recae en las dos hijas que tuvo con el futbolista.