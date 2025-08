Mala noticia para Wanda Nara: la decisión que habría tomado Telefe sobre MasterChef

A principios del año en curso los rumores sobre la nueva edición de “MasterChef” se hicieron presentes en la web y, como era de esperarse, todas las miradas se focalizaron en Wanda Nara. Esto debido a que, la mediática empresaria argentina actualmente enfrenta un gran conflicto judicial con su expareja Mauro Icardi y, por lo que se sabe, Telefe preferiría trabajar con figuras que no estén sumergidas en grandes escándalos.

Después de las incontables especulaciones que se hicieron al respecto, se confirmó que Telefe no solo emitiría una nueva temporada de “MasterChef”, sino que además la cara principal del formato sería Wanda Nara.

Posteriormente, Wanda Nara utilizó su cuenta oficial de X para compartir la noticia y, además, colgó en las historias de su cuenta oficial de Instagram un resumen del formato de cocina que se hizo durante la temporada anterior, en la cual ella participó.

Ahora bien, tras todo lo mencionado, todo parecería indicar que Wanda Nara estaría próxima a recibir una mala noticia sobre la emisión de “MasterChef” y el periodista Ángel de Brito habló al respecto en Bondi TV.

Ángel de Brito sobre los posibles planes de Telefe: ¿MasterChef no se emite y dejan por fuera a Wanda?

En medio de la emisión del programa que conduce a través de Bondi TV, Ángel de Brito anticipó que Telefe aún no habría tomado una decisión final sobre “MasterChef”, por lo que Wanda Nara (quien sería su conductora), estaría a la deriva.

“Todavía no está confirmada la fecha de inicio de MasterChef. Yo en estos días comenté así, al pasar, que me habían llamado las pelotas rojas y entre las varias cosas que me contaron: ¿Qué pasa con MasterChef? Misterio. Algunos dicen que queda para el año que viene“, informó Ángel.

Segundos más tarde, De Brito profundizó más en el tema y explicó: “La Voz es lo más visto del día desde que debutó, le saca 10 puntos a Pergolini, es un éxito total y el canal dice: ¿Para qué vamos a tocar un programa que funciona si en diciembre ya viene GH?“.

Después, el también conductor de “LAM” concluyó: “Esto se está analizando, no es que ya está confirmado. Me llamó mucho la atención que una de las pelotas me dijo: Post La Voz y antes de GH, ¿Qué queremos hacer? La Voz Senior, que nunca se hizo en Argentina“.

De tal manera, todo parecería indicar que, al menos este año, Telefe no emitiría “MasterChef” y Wanda Nara se quedaría sin pantalla por el momento.