Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio: quién es el futbolista

Nicole Neumann y Fabián Cubero estuvieron casados por varios años, y fruto de su matrimonio tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. La modelo y el exfutbolista se separaron de forma polémica y hasta hoy siguen con los conflictos por las menores. La mayor blanqueó a su pareja en las redes sociales.

Indiana tiene 17 años y es la hija mayor del exmatrimonio. La adolescente vivió un momento complicado con su mamá cuando cumplió 15 años y decidió vivir con su papá. Los desacuerdos quedaron en el pasado y la joven hoy se muestra rodeada de su familia de ambos lados.

Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero

En su cuenta de Instagram, la adolescente tiene más de 100 mil seguidores, en donde muestra sus primeros trabajos para marcas como modelo, siguiendo los pasos de su mamá. Ahora presentó a su novio futbolista y causó furor.

Quién es el novio futbolista de Indiana Cubero, la primera hija de Nicole Neumann y Fabián

Indiana está de novia con Thiago Silvero, un jugador de Vélez de 19 años. Al parecer el joven deportista ya tiene la aprobación de su suegro Poroto Cubero.

Cabe recordar que Fabián Cubero fue jugador de Vélez, club en el que se retiró. El joven futbolista compartió una foto de Indiana en un restaurante y le escribió unas palabras, dando a conocer su romance.

Quién es el futbolista novio de Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián

“El comienzo de algo muy lindo. Te amo, mi compañera”, escribió Thiago Silvero de 19 años. La foto fue reposteada por la hija mayor de Nicole y Fabián, a lo que agregó “Te amo”.

En la postal, la primogénita de la modelo y el exfutbolista se ve sonriente e ilusionada con su relación.

Hace unos días fue Allegra, la segunda hija del exfutbolista y la modelo, quien presentó a su novio en medio de los preparativos para su fiesta de 15 años y en la interna entre sus padres.