Habló la chica con la que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani: “No me quiso dar su Instagram”

El escandaloso engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani no para de escalar y sumar detalles que hunden un poco más al actor. Ahora, como si fuera poco, habló la protagonista del episodio: Sarah Borrell.
En una producción de Puro Show, la joven danesa contó cómo conoció a Castro y qué sucedió en noviembre, cuando el actor estaba en España presentándose con una obra de teatro.
“Yo soy danesa, llevo como cinco meses ahora en España. Estuve trabajando en un bar por Salamanca y ahí conocí a Luciano. Fue un día y, pues nada, ahí hablamos, yo era camarera ahí. Una semana después regresó”, contó Sarah.
“Cambiaba algunas palabras como para parecer más español”, agregó la joven, algo que queda demostrado al escuchar el audio que se hizo viral en las últimas horas.
“Él me besó”
Ante la pregunta sobre cómo fue el primer beso, la chica relató: “Él me besó y nada más pasó. Fue cuando nos vimos ahí, a los 15 minutos de encontrarnos. También me invitó a ver su obra, pero al final no pude ir. Pero me pareció raro que le pedí su Instagram y no me lo quiso dar”.
También mencionó que notaba algo raro en su comportamiento: “Era muy directo”, resumió. “Me dijo de ir a dormir a su casa, pero yo no estaba en esa (sintonía). O sea, cuando conozco a un chico no voy en la primera noche a su casa”, señaló.
En otro orden, comentó que nunca le mencionó que estaba en pareja y que ella recién lo supo en Navidad. “Me di cuenta cuando en Dinamarca, ahora para las fiestas. Me junté con una persona que conozco, le conté y me dijo ‘¿no será Luciano Castro?’. Le pedí que me muestre una foto y yo ‘sí, es él’. No me creía", recordó.