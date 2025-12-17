Guillermina Valdés reflexionó sobre la sexualidad de su hija Paloma Ortega: “No me gustó no haberme dado cuenta”

Guillermina Valdés es una modelo argentina que estuvo más de una década en pareja con el productor e hijo de Palito Ortega, Sebastián Ortega, con quien tuvo tres hijos: Dante, Paloma y Helena. Además, la famosa es madre de Lolo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli.

La modelo estuvo en un móvil para el programa de Moria Casán y habló de su familia, en especial de sus hijos. Guillermina reflexionó y recordó cómo abordó el tema de las elecciones sexuales de los jóvenes.

Guillermina Valdés habló de la orientación sexual de su hija Paloma Ortega e hizo autocrítica

“Yo tengo un vínculo muy dinámico en el sentido de que no es unidireccional. No les bajo línea, si no más bien hay una cuestión de feedback y de nutrirnos con lo que ellos a mí también me traen”, expresó la modelo en referencia a las charlas que mantiene con sus hijos jóvenes.

En la misma línea, Guillermina reconoció que le costó abordar la charla sobre la sexualidad: “Cuando vinieron estas cuestiones que tienen que ver con elecciones sexuales fue un tema”.

Según contó la modelo su hija Paloma decidió a los 16 años hablar con su mamá sobre su orientación sexual. En ese sentido, Guillermina hizo “mea culpa” y lamentó no haberse dado cuenta, es decir, que sintió que estuvo “desconectada como mamá”.

“No me gustó no haberme dado cuenta antes”, manifestó la empresaria. Asimismo, Guillermina contó que en esas charlas intenta resaltar que sus hijos entiendan que su objetivo es “acompañar” y que “las personas no se definden por con quiénes se acuestan”.

Paloma es una de las mayores del clan Ortega-Valdés.

"La sexualidad tiene que ver con una elección y no es algo de la identidad. Yo siempre les digo que lo que cada uno haga en su vida privada, es su vida privada", comentó la modelo.

Luego, Guillermina recordó el consejo que le dio a su hija de 23 años: “Si vos, te gusta esto y sos sana y te cuidas e incluso sos respetuosa con tu compañero o compañera no me parece que te defina”.

Por último, la expareja de Marcelo Tinelli habló de su experiencia y comentó: “Yo soy hetero, no sé si me define ser hetero tampoco. A mí me define otras cosas, me define mis valores, mis elecciones”.