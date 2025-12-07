Guillermina Valdés reveló lo que le molesta de Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar: “No lo comparto”

Marcelo Tinelli viene de enfrentar semanas complicadas con su familia tras la denuncia pública que hizo su hija Juana por la amenaza de muerte que recibió. El drama familiar del conductor lo llevó a suspender su trabajo. Guillermina Valdés, su ex y madre de su hijo Lolo, habló de su actual relación con el presentador en medio de la interna.

La modelo tuvo un desacuerdo con el conductor por la exposición de su hijo, ya que Marcelo Tinelli quería que Lolo aparezca en la serie Los Tinelli, que se grabó en Uruguay antes del escándalo con su hija Juanita.

Guillermina Valdés estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó que es lo que más le molesta de su expareja Marcelo Tinelli sobre la crianza de su hijo.

Guillermina Valdés habló de su enojo con Marcelo Tinelli

“¿Cuánto tiempo estuviste con tu hijo?“, le preguntó Mirtha Legrand a la modelo y actriz. “Casi diez años y nos separamos ya hace casi cuatro, hace un montón. Ambas separaciones las acepté”, comentó Guillermina recordando su relación con Sebastián Ortega.

En relación con la amenaza de muerte que recibió la familia Tinelli, María Julia Oliván le preguntó por la seguridad de su hijo: “¿Pusiste seguridad para tu hijo o tomaste alguna medida?”.

“No, yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”, expresó tajante la modelo sobre su enojo con el conductor.

“¿Pero no lo dejas participar en el reality?”, quiso saber María Julia Oliván. A lo que Guillermina comentó: “Nunca quise, en realidad, pero no por algo en particular con ese reality. Me parece que hoy estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños con tanta tecnología”.

La modelo dejó en claro su postura sobre la crianza de su hijo menor y marcó distancia con Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar.