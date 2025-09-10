Guido Kaczka se quebró en El Trece y encendió las alarmas con una inesperada confesión: “Me sentí...”

Durante las últimas horas, Guido Kaczka se derrumbó en medio de las grabaciones de Buenas Noches Familia, programa de entretenimiento que transmite El Trece. El hecho se dio cuando un concursante relató su historia de vida e, inesperadamente, el presentador de televisión conectó a través de la misma.

El participante entró al piso del formato dispuesto a demostrar su talento, pero antes de hacerlo, sostuvo una íntima conversación con Guido Kaczka.

Guido Kaczka. Foto: captura pantalla.

En la charla con Guido Kaczka, el joven contó: “Un amigo de la primaria me robó mi parte de la herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos (padre y madre). El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia“.

Ya para ese punto del relato, Guido Kaczka se mostró conmovido, pero el ambiente se intensificó aún más cuando el participante expresó: “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”.

Aunado a ello, el concursante concluyó con su relato e hizo quebrar a Guido Kaczka, pues dijo: “Yo le dije a mi viejo: ‘Conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”.

El emotivo momento que vivió Guido Kaczka en El Trece

Lejos de ocultar su sentir y la manera en la que aquella historia lo había afectado, Guido Kaczka derramó algunas lágrimas y, entre tanto, comentó: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima las cuestiones, porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”.

Guido Kazcka, emocionado con un participante en vivo.

Después, mientras intentaba sobrellevar el momento de la mejor forma posible, Guido Kaczka realizó una inesperada confesión y así concluyó: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así. Mi mamá me decía la otra vez: ‘No sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”.