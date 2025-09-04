Emotivo: reunió una fortuna para el tratamiento de un niño que tiene parálisis cerebral en Córdoba

El Mago Matus sorprendió a Guido Kaczka en una emotiva velada del programa Buenas noches familia. Reunió una fortuna para el tratamiento de un niño que tiene parálisis cerebral en Córdoba y debe viajar a México para recibirlo.

“Estoy feliz, Guido. Contento por tener esta oportunidad importantísima”, expresó en su llegada al estudio colmado de espectadores. Posteriormente, mostró su teléfono, compartió el fondo de pantalla y expresó el motivo de su visita.

“Es el teléfono de la tía de Galo, un amiguito de Tanti. No vine por mí. Vine por él, para que pueda acceder a un tratamiento que necesita en México”, indicó. El niño tiene 2 años, fue diagnosticado con parálisis cerebral y requiere un procedimiento para mejorar su calidad de vida.

Luego, la familia de Tanti apareció en la escena y sus padres explicaron que el procedimiento es fundamental. “El aparato que necesita es único y está colapsado. Recién le dan fecha para dentro de cinco años”, lamentó la madre con lágrimas en sus ojos

A su turno Ariel, explicó que el tratamiento es clave para corregir la postura de su hijo y darle una mejor calidad de vida. Matus desplegó su magia en el escenario, la historia de Galo conmovió a los televidentes, quienes hicieron que la familia de Galo regrese a Córdoba con 206 millones de pesos que serán 100 por ciento utilizados en el proceso, viaje y estadía en México, donde lo atenderán.

“Gracias por ayudarnos a creer que es posible”, cerró la madre de la familia que recibió la mano mágica de Matus, la emoción de Guido y un abrazo de la comunidad Argentina.