Tiene parálisis cerebral y quedó en la calle: el pedido de ayuda de una familia en Córdoba

Diego Cejas, quien tiene parálisis cerebral, y sus padres, realizaron un pedido urgente por asistencia luego de ser víctimas de una estafa que los dejó sin vivienda. Esta situación los llevó a dormir en la terminal de ómnibus y enfrentan serias dificultades sanitarias y económicas, sin respuestas de las autoridades locales.

El joven de 22 años padece parálisis motriz infantil, y junto a su mamá, Viviana Ferrer, y su papá, Roque Alberto Romero, contaron que perdieron su hogar y enfrentan una dura batalla por la supervivencia. “Nos hicieron una gran estafa”, relató Roque en un video que difundió Celeste Maldonado, amiga de la familia.

Con parálisis cerebral, se quedó en la calle: la dura situación de una familia cordobesa

La familia se encontró desamparada después de ser estafada por un albañil, que los dejó sin casa y sin dinero. A esto se sumó la imposibilidad de Roque, de 52 años, para trabajar, dado que es diabético y sufre una grave infección en una pierna. Esta situación llevó a los tres a dormir por un tiempo en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Durante ese período, Diego se enfermó de neumonía y aún no logró recuperarse por completo.

Frente a la desesperación, buscaron apoyo en diversas instituciones públicas, incluyendo la Municipalidad, la oficina de Discapacidad y el Polo de la Mujer. “No me dieron nunca una solución”, afirmó Roque, quien además añadió que, si bien les ofrecieron una pensión “por única vez”, llevaba 20 días sin recibir respuesta. Viviana recalcó: “Hoy estamos durmiendo acá, pero mañana no sé a dónde estaré y esto es lo que tengo”.

La familia tuvo que dormir en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. (Foto: Gentileza)

Actualmente, la familia reside en una pequeña habitación, cuyas condiciones distan mucho de ser adecuadas, especialmente para una persona con discapacidad. “Dormimos los tres en esta cama, no tenemos cocina, no tenemos nada. Mi hijo en este baño no entra con la silla de ruedas, por lo tanto lo tengo que estar alzando”, describió. Además, los techos presentan goteras significativas. Diego, por su parte, expresó su necesidad: “Al tener mi discapacidad de parálisis motriz, requiero de una vivienda, requiero un baño cómodo”.

Video: cómo colaborar con la familia

Ante esta compleja realidad, la familia apela a la solidaridad. Necesitan ayuda de todo tipo: alimentos, recursos económicos, y un puesto de trabajo para Viviana, quien es la única que puede emplearse en este momento. “Lo que yo les aclaro es que no quiero que me ayuden para toda la vida. Lo que quiero es un trabajo para mí, porque soy la única que puede trabajar en este momento”, sostuvo. También es vital la asistencia de un abogado para abordar el caso de estafa de la propiedad.

Para quienes deseen colaborar, el alias para donaciones es Vivi1693, a nombre de Viviana Estela Ferrer. También se puede contactar a la familia al número 3513 12-5139. Cualquier aporte, “hasta con un paquete de azúcar para nosotros ya es mucho”, manifestó Viviana.