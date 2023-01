Gran Hermano: Romina quiere festejar su cumpleaños, pero tiene que cumplir con un difícil desafío

La casa de Gran Hermano tiene cada vez más espacio porque ya son diez los participantes que quedan en carrera. El programa ya cumplió 100 días al aire y solo hay cinco concursantes que están desde el comienzo en la casa: Julieta Poggio, Walter “Alfa”, Romina Uhrig, Marcos Ginnochio y Nacho Castañares.

El resto de los participantes que quedan reingresaron en el repechaje gracias al voto del público –Daniela, Agustín y Lucila “La Tora”– y otros dos –Camila y Ariel– por decisión de la producción, ya que habían quedado preseleccionados en el casting. Sin embargo, parece que cada una de las semanas los participantes se van tomando más cariño y es más difícil despedirse.

Romina, Julieta y Alfa en Gran Hermano

Una de las más queridas de la casa, y también del público, es Romina, la exdiputada por el Frente de Todos. La exfuncionaria es madre de tres hijas y cumple el rol materno dentro de la casa, preocupándose porque todos estén bien, manteniendo el orden y cocinándoles, que es uno de sus mayores pasatiempos.

Romina habló sobre su situación económica

Ahora, Romina está pronta a cumplir 35 años el próximo 27 de enero, y como ya hicieron algunos concursantes, hizo un pedido especial para su cumpleaños. Sin embargo, Gran Hermano no pierde la oportunidad y siempre le propone un desafío nuevo a quienes piden un festejo de cumpleaños (como fueron Julieta y Alfa). Aunque esta vez parece una misión imposible.

El complicado desafío que Gran Hermano le puso a Romina para festejar su cumpleaños

Romina fue llamada al confesionario para hablar con el Supremo y la ex política no dudó en hacer un gran pedido. “Yo había pedido un video de las nenas saludándome, después para hacerle empanadas de carne cortada a cuchillo, helado y el karaoke”, fueron las cosas que pidió la participante.

“Vas a tener que hacer algo a cambio, no va a ser una misión secreta”, comenzó explicación Big y le dijo cuál era su reto: “Desde que salís del confesionario hasta las 00 horas del viernes, no vas a poder cocinar, ni limpiar, ni hacer tu propio desayuno. Vos vas a tener el derecho de decirles a tus compañeros que te cocinen y darle las indicaciones, pero vos no te podes hacer nada”, advirtió Gran Hermano.

Automáticamente Romina salió del confesionario a contarles a sus compañeros cuál era la prueba impuesta por el Supremo para poder festejar el cumpleaños. Al principio los concursantes festejaron la decisión para que Uhrig descanse, pero se preocuparon al saber que iba a ser mucho tiempo. Rápidamente intentaron ponerse de acuerdo sobre las tareas de cada uno.