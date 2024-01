Gran Hermano 2024: Agostina atendió el teléfono rojo, eligió a otro participante y recibieron un castigo

Agostina Spinelli está teniendo una semana complicada en Gran Hermano 2024. Con la salida de su gran aliada, Catalina, la policía quedó en la cuerda floja. Furia le soltó la mano y aseguró que no va a quedarse con ella cuando salga Carla, quien ya anunció que abandona el juego. Además, atendió el teléfono rojo y recibió una mala noticia.

Al atender el llamado, Agostina tuvo que elegir a otro participante sin saber a qué se enfrentaría. “Hola, tenés que elegir a un compañero, y después sabrás para qué” le anunció la voz de Gran Hermano. Tras meditarlo unos minutos, la policía eligió a Nicolás, luego de descartar a Carla.

Santiago Del Moro les comunicó que ninguno de los dos podrían participar de la prueba del líder de esta semana. “Por haber atendido el teléfono y por haber elegido a Nico, ninguno de los dos podrá participar de la prueba de líder, y quedan fuera de competencia”, reveló el conductor. “Yo creí que era algo bueno”, se quejó ella y le pidió perdón a su compañero.

Esta no fue la única mala noticia que recibió Agostina. Tras la salida de Catalina, la policía corrió hacia el confesionario e intentó hacer la nominación espontánea. Sin embargo, Gran Hermano le recordó que no estaba habilitada, ya que la semana anterior decidió anularla luego de que dos veces incumplieran con la regla de no comentar que iban a hacerla.

Agostina eligió a Nicolás tras contestar el teléfono rojo Foto: Telefé

Gran Hermano 2024: Furia le soltó la mano a Agostina

La eliminación de Catalina terminó de romper el grupo de las “Furiosas”. Minutos después de su salida, Furia tuvo una charla mano a mano con Carla, quien se va esta semana, y le confesó que ella no seguirá jugando con Agostina.

Furia adelantó cómo seguirá su juego en el reality.

El motivo de este distanciamiento, según Furia, es que Agostina había sido quien inició la discusión con Emmanuel por los cigarrillos. También señaló que ella solamente quería pelear y terminó involucrando a Catalina, que tuvo la fuerte pelea con el cordobés y la terminó de sentenciar ante el público.