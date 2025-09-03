Gimena Accardi rompió el silencio sobre el affaire con un joven de 20 y lanzó una confesión inesperada: “No me arrepiento”

En días pasados, Pepe Ochoca contó en “LAM” que Gimena Accardi habría tenido un affaire con un joven de 20 años, esto después de cortar el vínculo con Nicolás Vázquez. Tras las numerosas especulaciones que se hicieron al respecto, la actriz reapareció y habló del tema.

Gimena Accardi fue abordada por un móvil de “LAM” y, como es de suponer, los temas más resonados del momento salieron a la luz. Lejos de evadir a la prensa, la actriz contestó las preguntas que le hicieron, pero de forma cautelosa.

Qué dijo Gimena Accardi sobre el supuesto affaire que habría tenido tras separarse de Nico

Durante el móvil con “LAM”, Gimena Accardi dejó claro que no quiere hablar más sobre su vida personal. Puntualmente, la famosa expresó: “Hace ya varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar dos cosas que para mí eran muy importantes. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva a un proceso largo de exposición. Insisto, no me arrepiento, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

Sobre las cuestiones que respectan a la infidelidad hacia Nicolás Vázquez, Gimena Accardi dijo: “Yo sé cómo son las cosas, sé la verdad. Nico lo sabe y para mí es lo importante en todo esto”.

Por su parte, a Gimena Accardi le mencionaron la información que develó Pepe Ochoa en “LAM” sobre el supuesto affaire que tuvo con un joven de 20 años, pero ella se negó a hablar sobre ese tema en particular: “No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque lo que quería aclarar ya lo aclaré y para mí era importante hacerlo y quedó clarísimo”.

Ya para finalizar, Gimena Accardi dejó entredicho que sostiene un lindo vínculo con Nicolás Vázquez, mismo que prevalecería en el tiempo: “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.

Analizaron la gestualidad de Gimena Accardi tras reconocer que fue infiel

Con tales declaraciones, Gimena Accardi marcó postura y cerró la posibilidad de extender las habladurías sobre su vida personal.