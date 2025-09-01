"Gran historia de amor": la llamativa despedida de Gimena Accardi y Andrés Gil a la obra de teatro dirigida por Nico Vázquez

Tras varias semanas en las que fueron noticias, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra de teatro que generó tanta polémica. La actriz y su compañeros de trabajo hicieron la última función de “En otras palabras”, el proyecto dirigido por Nicolás Vázquez que trascendió la ficción e instaló rumores de infidelidad entre los artistas involucrados.

Con las funciones de San Juan y Mendoza, Gimena Accardi y Andrés Gil le pusieron fin de la obra “En otras palabras”, espectáculo dirigido por Nicolás Vázquez que quedó salpicado por los rumores de infidelidad tras la separación de la actriz y el director tras 18 años juntos.

“En otras palabras” llega a Córdoba. Obra protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: prensa.

A través de la cuenta de Instagram @enotraspalabrasteatro, llegó la despedida oficial: “¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTA GRAN HISTORIA DE AMOR! #EnOtrasPalabras”. Así como también ambos protagonistas decidieron expresar su agradecimiento y emoción en sus respectivas redes sociales.

Las últimas funciones de la obra de teatro se vieron opacadas por el escándalo mediático en el que Andrés Gil fue señalado como el tercero en discordia en la ruptura de Gime Accardi y Nico Vázquez. A pesar de que los propios involucrados salieron a desmentirlo, el rumor se instaló en las redes sociales y generó mucha incomodidad entre los involucrados.

Finalmente, la producción, con Nico Vázquez a la cabeza, decidió ponerle fin a la obra de teatro. De esta manera, Gime Accardi y Andrés Gil se despidieron del público sobre el escenario, aunque sin la compañía del actor que está protagonizando otro proyecto teatral en paralelo, donde interpreta a Rocky.

“Es nuestro fin de gira, el fin de la obra. Fue nuestra última función. Agradecerles a ustedes, al público, a todo el público que nos ha acompañado hace ya más de un año y medio con esta obra. Gracias”, expresó Gimena en su saludo a los espectadores, en la última función.

Si bien Nico Vázquez no estuvo presente en la despedida, compartió la publicación de la cuenta oficial de la obra y dejó un saludo muy particular. “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, escribió sin hacer mención a su ex pareja ni al actor que él mismo eligió para el proyecto.

Por su parte, Andrés Gil compartió una foto desde el camarín antes de la función final. “Llegamos, se viene la última”, añadió. Además, reposteó la publicación de su compañera aunque sin agregar ningún tipo de comentarios al respecto.

La sorpresiva actitud de Nico Vázquez tras el final de la obra de teatro de Gime Accardi y Andrés Gil

Pero lo que más llamó la atención fue la fiesta de despedida en la que hubo cena, baile con todo el equipo pero sin Nico Vázquez, la cabeza de todo este proyecto. El motivo de su ausencia podría deberse a que tenía que cumplir con las funciones de Rocky, pero off the record, fuentes cercanas aseguran que el actor no quiso cruzarse en público con su ex y con Andrés Gil para evitar especulaciones acerca de su relación personal.

A pesar de desmentir las versiones de romance entre colegas, los usuarios de las redes sociales continúan asegurando que hubo un affaire entre Gimena Accardi y Andrés Gil que fue el detonante tanto de la obra teatral como de la relación de 18 años con Nico Vázquez.