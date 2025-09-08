Georgina Barbarossa liquidó a Furia de Gran Hermano tras los dichos en su contra: “Ya pasó un año, soltá”

En días pasados, Furia de Gran Hermano amenazó con no asistir al programa de Georgina Barbarossa si la conductora y todo el equipo de A la Barbarossa no le ofrecía unas disculpas públicas por los dichos que hicieron su contra.

No obstante, Furia de Gran Hermano confesó que, en el pasado, sentía una gran admiración por Georgina Barbarossa, pero al salir del reality que la hizo famosa, se decepcionó por todo lo que la figura de Telefe opinó sobre su persona.

Como es de suponer, las filosas declaraciones de Furia se impusieron de manera significativa en la web y, entonces, el equipo de Intrusos buscó la reacción no solo de Georgina Barbarossa, sino también de Roberto Funes Ugarte, quien es el reemplazo oficial de la conductora en A la Barbarossa.

Georgina Barbarossa opinó sobre la amenaza de Furia de Gran Hermano

En un móvil con Intrusos, Georgina Barbarossa fue informada sobre la situación que respecta a Furia de Gran Hermano, y lejos de indignarse por el asunto, ella respondió: “Que venga cuando quiera, yo no tengo problema con Furia, no tiene autocrítica”.

Asimismo, Georgina Barbarossa aclaró que ella en ningún momento insinuó que Furia estuviera mal de la cabeza: “Yo no fui, sé quién lo dijo, pero no lo voy a decir”.

Furia, nuevamente protagonista en Gran Hermano.

Aunado a ello, Georgina Barbarossa dejó saber que, si la exparticipante del reality más visto de la argentina no desea ir a su programa, ella no objetará al respecto: “Ella me dijo que no iba a venir, se lo pierde. Si no me gustó su juego agresivo, ¿cuál es el problema? No a todo el mundo le puede gustar lo que yo hago o lo que vos hacés”.

Por último, pero no menos redundante, Georgina aclaró que los dichos realizados en su programa se hicieron hace más de un año: “Ya está Furia, eso ya pasó el año pasado, soltá que me duele la muela”.

Después, cuando el equipo de Intrusos le consultó a Robertito, él aclaró que no estaba al tanto del sentir de Furia: “No sabía, la he tenido a Juliana en la Noche de los ex y no sabía que pasaba eso. No sé bien qué pasa por su cabeza, pero sé que es una mujer determinante y es verdad que cuando vos hacés referencia a Gran Hermano piensa en ella”.