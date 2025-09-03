Furia Scaglione arremetió contra Georgina Barbarossa y amenazó con no ir más a su programa: ¿Qué la hizo estallar?

El nombre de Furia Scaglione volvió a destacarse dentro de las tendencias después de los dichos que hizo en contra de Georgina Barbarossa. La exparticipante de “Gran Hermano” dejó ver el rencor que guarda hacia la presentadora de Telefe y, como es de suponer, explicó los motivos.

Furia Scaglione estuvo como invitada en el programa de streaming “No Damos Abasto” y, entre tanto, reveló que no tiene intenciones de pisar nuevamente el piso del programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe.

Furia, nuevamente protagonista en Gran Hermano.

Qué dijo Furia Scaglione sobre Georgina Barbarossa

La exparticipante de “Gran Hermano” recordó los dichos que Georgina Barbarossa hizo cuando ella estaba dentro del reality. Esto debido a que, la mayoría de opiniones de la presentadora estaban direccionadas en contra de la influencer.

Con base al punto antes señalado, Furia reconoció: “Tengo un problema con Georgina. Habló muy mal de mí, que yo dije: ‘¿Qué pasa acá? ¿Por qué me odia tanto?’”. Después, la exparticipante de “Gran Hermano” comprendió que el problema no sería su personalidad, sino la actitud de Barbarossa.

Georgina Barbarossa, presentadora de Telefe.

En ese sentido, Furia de “Gran Hermano” comentó: “Yo entendí que soy Juliana, que tengo mucho potencial y que me estaban haciendo pelota porque sabían que yo iba a brillar, es como pagar un derecho de piso”.

Luego, Furia de “Gran Hermano” dejó saber que el descontento con Georgina Barbarossa podría perdurar en el tiempo si la presentadora de televisión no se retracta públicamente: "Yo creo que ella me tiene que pedir disculpas".

Como si lo antes mencionado fuera poco, Furia también se refirió a todos los panelistas que conforman el formato matutino que Georgina Barbarossa conduce en Telefe y señaló que ellos también tendrían que disculparse: “No solamente ella, sino en el programa en que ella está, hay un montón de panelistas que dijeron que yo tengo una psicopatía y que puedo llegar a matar a alguien. Es un montón”, remarcó.

Por último, pero no menos redundante, Furia de “Gran Hermano” le envió una contundente advertencia a Georgina Barbarossa: “Si no me piden disculpas públicas, yo no me voy a sentar ahí. Además, el canal no me obliga”.