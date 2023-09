Gabriela Trenchi propuso crear la Ley Silvina Luna: en qué consistiría esta normativa.

La larga lucha de Silvina Luna y su fallecimiento han puesto en escena la situación que viven muchas personas que se realizan un retoque estético esperando un cambio positivo para sus vidas, pero que termina generándoles problemas de salud y hasta la muerte.

Por esta razón, Gabriela Trenchi, quien también está pasando un momento delicado en su vida a causa de esta situación, brindó una entrevista para “América Noticias”, donde propuso hacer la Ley Silvina. En dicha entrevista, Trenchi explicó de qué se trata y como beneficiaria a las personas.

Proponen crear una ley, que lleve el nombre de Silvina Luna. Foto: gentileza

Es que hace unas semanas, Trenchi habló sobre su actual estado de salud y fue tajante al hablar sobre Aníbal Lotocki. “Esto me está trayendo problemas al intestino, porque esto te trae otros problemas. No te morís por el material en sí, sino te morís por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Mariano, como está mal Silvina y así vamos cayendo de a una con distintas dificultades”, explicó Trenchi sobre el material que le inyectaron y que algunos señalan es metacrilato.

Gabriela Trenchi contó de qué trata la "Ley Silvina Luna". (Captura América TV)

De que trataría la Ley Silvina Luna

“La causa de la ley de Silvina Luna es algo que queremos que salga, que es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando”, explicó.

Luego agregó: “Desde que me pasó esto, muchas chicas me escribieron, que no lo contaron porque les daba vergüenza. Están en cama, algunas postradas, algunas recibieron trasplante de riñón”.

“Creo que hay más de 7 mil personas que fueron inyectadas por Lotocki, porque a mí me están lloviendo mensajes en Instagram de la gente que pasó por lo mismo. Y ahora con lo de Silvina están todas con ataques de pánico, empezaron a hacerse estudios. Algunas están a tiempo de hacer la denuncia, otras ya no pueden porque prescribió”, completó.