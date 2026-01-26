Franco Torchia debió disculparse públicamente con Juana Viale por involucrarla con Mauricio Macri: “Pescado podrido”

La semana pasada estalló en los medios la noticia de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada y, como suele suceder en estos casos, enseguida comenzaron las especulaciones acerca de qué la había ocasionado. Uno de los rumores que trascendió, involucraba a Juana Viale como la “tercera en discordia”.

Juana Viale

El comentario fue hecho público por el periodista Franco Torchia. “Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora. La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es queMauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”, dijo días atrás el periodista en Duro de Domar.

Enseguida, la nieta de Mirtha Legrand desmintió los dichos pero, no conforme con eso, todo parece indicar que intimó a Torchia a hacer lo propio. Y fue lo que hizo el periodista este domingo.

“Me vendieron pescado podrido”

“Quiero aprovechar estos minutos para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión falsa, por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás. Es totalmente falsa esa versión de algún vínculo con el presidente Mauricio Macri", dijo el periodista.

Enseguida explicó: “¿Por qué yo di al aire esa versión? Porque me vendieron pescado podrido. Y ese vínculo es totalmente falso. Ese vínculo no existió, no existe. Tomé conciencia de que al poner en circulación ese vínculo, generé hostigamiento, angustia, dolor en ella, en sus afectos cercanos y en su familia".

Nacho Viale, productor y hermano de la conductora, compartió el video de Torchia con el emoji que simboliza la Justicia, lo que generó confusión. Muchos creyeron que, más allá de las disculpas, el asunto seguiría por la vía legal, pero Nacho lo aclaró categóricamente.

“Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo Justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin", cerró el productor.