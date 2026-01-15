Florencia de la V habló sobre el polémico comentario de Maxi López: “A mucha gente le cayó mal”

Maxi López quedó envuelto en un escándalo y cancelación luego de que le preguntaran a qué hombre besaría y respondió: “Florencia de la V”. Los dichos generaron repudio de sus propios compañeros y del público, pero la conductora le quitó dramatismo al habla esta tarde sobre el tema.

“Todo el mundo me escribió y está en todos lados ‘los dichos transfóbicos’. Para mí lo dijo como una humorada. Un chiste tonto, me parece", comenzó sosteniendo Flor. En su opinión, consideró que no hubo mala intención ni se hizo en un marco de burla o agresión específicamente en contra de ella.

“A mucha gente le cayó mal”

Además destacó la reacción tanto de la mesa como del público. “Lo que sí me pasa con estas situaciones es que se ve cómo todos tratan de salir de ahí. Para mí no tuvo mala intención. No me lo tomo con humor, pero no le veo mala intención", insistió.

“Lo interesante de todo esto es que a mucha gente le cayó mal. Entonces rescató que por lo menos llame la atención. Eso es lo único que me parece positivo", dijo.

Cabe mencionar que Flor de la V como Cris Miró fueron las primeras artistas trans en irrumpir en el medio, en una época en la que los comentarios retrógrados y discriminatorios eran pan del día. La conductora de Los Profesionales no lo olvida, por eso le quita dramatismo a este caso puntual, a la vez que rescata la reacción de la gente.

“Comparado con las cosas que me han dicho en este medio... Sin ir más lejos, hace 22 años que fue lo de La Pelu, cuando mostré mi DNI. En ese momento era heavy lo que estaba sucediendo o las cosas que se decían. En este caso es color. Lo que sí sirve, me parece, es que enseguida reaccionaron en el chat. Está instalado tácitamente que 'hay cosas que no’”.