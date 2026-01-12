Luciano Castro está en boca de todos desde que salió a la luz su infidelidad a Griselda Siciliani con una mujer de 28 años que conoció durante un viaje en Madrid. El actor fue nuevamente acusado de infiel y sus exparejas no dudaron en dejar mensajes con la situación que se repite. Flor Vigna se hizo eco de la noticia y tiró un palito.

La infidelidad del actor salió a la luz cuando Fernanda Iglesias contó que Luciano Castro fue a hacer teatro a Madrid, salió a un bar y vio a una chica “despampanante de 28 años”. “Se la empezó a chamuyar. Él le dijo que estaba solo trabajando en Madrid, la invitó a su obra de teatro, la invitó a su casa, y se la chapó en la calle. Quedaron en volver a verse, y se pasaron los teléfonos”, reveló en su momento la periodista desatando un escándalo.

Flor Vigna acusó de "Tatiana" a Griselda Siciliani por quedarse con Luciano Castro: "Se hacía la amiga y...".

No solo fue Sabrina Rojas quien tiró indirectas a su ex por repetir las infidelidades con todas sus parejas, sino que Flor Vigna subió un video que es un palito al actor.

La indirecta de Flor Vigna para Luciano Castro

La cantante compartió un video de ella sentada en el baño escuchando su nueva canción y escribió: “Yo reflexionando como perdí tanto tiempo con un cacas”.

Luego, la artista reveló la fuerte frase que le decía Luciano Castro cuando ella intentó separarse de él: "Me decía que si lo dejaba se mataba”.

“Al final nos cuerneó y manipuló a mí y a todas”, agregó Flor Vigna al video que subió. Si bien no nombró a su ex, es claro que se refería a Luciano Castro por sus infidelidades a todas sus parejas que luego se hacen públicas.

Hace unos días el actor habló en Intrusos tras el escándalo y reflexionó sobre sus engaños: “Me sigue pasando. Evidentemente, tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando".