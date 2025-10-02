Flavio Mendoza reveló la verdad del polémico conflicto con Ricardo Fort y el shock es total: “Se largó a llorar”

Después de que su rivalidad con Ricardo Fort destacara de manera significativa en el pasado, Flavio Mendoza se sinceró. Más exactamente, el bailarín reveló la verdad de los conflictos que, en su momento, protagonizó junto al hermano de Eduardo Fort.

Flavio Mendoza fue entrevistado en El Ejercito de la Mañana, programa que se transmite a través de Bondi Live. Allí, el coreógrafo abordó varios temas, pero sin duda alguna, las confesiones que más sorprendieron están relacionadas con el nombre de Ricardo Fort.

Qué dijo Flavio Mendoza sobre Ricardo Fort

Según Flavio Mendoza, en el pasado solo se habría visibilizado una pequeña parte de las internas que tuvo con Ricardo Fort, pero la raíz del problema, pocos la conocieron.

“La gente no sabe esto de Ricardo. Ricardo era un hijo de put...”, anticipó Flavio. Después, el bailarín se refirió de forma puntual a los cruces que tuvo con Fort debido a su participación en el Bailando.

“¿Yo por qué detoné ahí? Los podés llamar a la gente del Servian, que en ese momento yo trabajaba ahí. Él mandó la D.G.I, mandaba a pintar carteles, llamó al dueño del circo y le dijo que si me sacaban a mí, él iba gratis. Hizo un montón de cosas”, recordó Mendoza.

No obstante, Flavio aseguró que, los hechos previos al cruce con Fort en el Bailando lo hicieron explotar:“Yo venía aguantando mucho”. No obstante, el artista dejó entredicho que, en algún punto, quedó mal posicionado ante los medios debido al dinero y al poder de manipulación que tendría su entonces rival.

Después, Flavio relató: “Yo a él lo conocía desde Bunker, porque los dos íbamos a ese boliche. Cuando él hacía su cuento, yo lo bancaba, porque era su cuento, eso de que salía con mujeres y demás. Yo lo bancaba, aunque sabía que no. Siempre lo banqué. Hasta que en un momento se metió de lleno conmigo”.

Incluso, refiriéndose nuevamente al reality conducido por Tinelli, Mendoza enfatizó: “Cuando a él lo sacan del jurado y quedé yo, se la agarró conmigo en vez de agarrársela con Marcelo. Empezó a hacer muchas cosas”.

Por último, pero no menos importante, Flavio Mendoza mencionó que su vínculo con Ricardo cerró de manera positiva, esto antes de su triste partida: “Cuando empecé a hacer Stravaganza, el vino al estreno y se largó a llorar. Ahí entendí que él era un alma atormentada”.