Flavio Mendoza reveló el problema de salud que padece a sus 50 años y generó preocupación: “Convivo con dolor”

Flavio Mendoza se distingue por sus espectáculos acrobáticos que fascinan al público. Cada puesta en escena del bailarín y productor deja asombrados a los espectadores, aunque detrás de cada función hay un enorme esfuerzo físico y horas de entrenamiento.

En una charla con Mario Pergolini en su programa “Otro Día Perdido” (El Trece), el conductor le preguntó sobre los dolores que enfrenta diariamente al poner el cuerpo en cada show. Flavio respondió: “Convivo con dolor. Tengo que comenzar a hacer un tratamiento por las molestias que tengo”.

El artista también reveló que padece ocho hernias de disco, lo que lo obliga a dormir boca arriba, ya que si lo hace boca abajo se le adormece la mitad del cuerpo. Además, detalló que tiene los ligamentos cruzados de la rodilla rotos y un clavo en el empeine, producto de una operación tras una lesión.

El calvario que sufre Flavio Mendoza con su salud

Si bien Flavio Mendoza admitió que los dolores derivados de sus lesiones le generan un verdadero calvario y aseguró que “no está bueno”, también señaló que siente mucho más malestar si permanece inactivo: “Yo siempre recomiendo que por más que te duela, lo tenés que hacer”.

En la misma línea, confesó que no consume ningún analgésico ni calmante por decisión propia: “No te tomo nada, prefiero sentir el dolor para ver hasta donde está el límite”. Ante esta postura, Mario Pergolini dejó en claro que él opta por un enfoque totalmente distinto al del artista.

Como consejo de vida para quienes lo escuchaban, el papá de Dionisio, quien hace unas semanas tuvo la oportunidad de conocer a Lionel Messi, sostuvo que las personas mayores deben mantenerse en constante movimiento. “Cuando sos más grande no te tenés que quedar sedentario, por más que te duela tenés que ir a entrenar y hacer movimiento para tener una mejor vida”, afirmó.

Y agregó: “Entreno de lunes a viernes, solo los fines de semana descanso. Para mi tendría que ser así para todos. A partir de los 40 años tendrían que exigir realizar cualquier actividad física”, concluyó.