Filtraron una foto íntima de Luciana Salazar y Martín Redrado en medio del juicio: “Se puso rojo”

La historia entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue sumando capítulos. La modelo y el economista se separaron hace varios años, pero tienen un conflicto judicial, ya que la famosa le reclama la cuota alimentaria de su hija Matilda Salazar, a quien tuvo por subrogación de vientre. Mientras que él afirma que no es el padre ni tiene ninguna responsabilidad con la menor.

A pesar de que el tiempo pasó, cada tanto salen a la luz detalles de la separación, acuerdo, documentos o enfrentamiento de los exs tanto públicos como en tribunales. Luciana acusa al economista de deberle años de cuota alimentaria, lo que afecta en su economía y la de su hija Matilda.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas: hoy su relación está mediada judicialmente.

La expareja se separó hace aproximadamente siete años, pero aún siguen en la Justicia, ya que esta demora en tramitar, conseguir pruebas y documentos que vinculen a Redrado como padre de la menor.

La foto que mostraron en el juicio de Luciana Salazar y Martín Redrado

En medio de todo eso, salió a la luz un dato de lo que pasó en Tribunales y que dejó a todos los presentes impactados.

“Esto fue un punto de conflicto en una de las audiencias. Siempre las fechas son un quilombito. ¿Saben qué hizo? Escuchen, a mí me cuentan que el abogado de Luciana sacó una foto de Redrado y Luciana teniendo intimidad”, contó Cinthia Fernández en la Mañana con Moria.

Según contó la panelista, el abogado de Luciana recurrió a este recurso para justificar que aún se veían y desmentir a Redrado con las fechas. “(El abogado) dijo, ‘¿así que estaban separados? Si este tipo no quiere pagar, déjate de joder, hacete cargo’. Lo mostró en medio de la audiencia. Dice que Redrado se puso rojo”, comentó Cinthia sobre el hecho que dejó en shock a Tribunales.

La situación generó un bochorno e incomodidad en el economista, que no supo como reaccionar en plena audiencia contra su ex.