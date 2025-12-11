Luciana Salazar y Ramiro Marra estarían a punto de comenzar un romance inesperado. Los rumores, tal vez algo exagerados, parten del encuentro casual que efectivamente tuvieron en un restaurante porteño.

Paula Varela, periodista de Intrusos, comentó que se trató de “una noche a pura seducción”. Si bien no estuvieron compartiendo mesa, lo cierto es que el exlegislador se acercó a la vedette e intercambiaron comentarios inesperados.

Cada uno por su lado confirmó el encuentro y, además, también los dos se mostraron predispuestos a salir en algún momento.

“Me hizo la noche”

Salazar fue a cenar a un restaurante de primer nivel en Concepción Arenal, cuando fue sorprendida por Marra, que se acercó a saludarla “amablemente”. Los comentarios de testigos le aseguraban a Varela que hablaron largo y tendido y que rieron a carcajdas.

Además, la periodista aseguró que tras ese cruce comenzaron a seguirse en redes y hasta se habrían pasado los teléfonos. También dijo que cada uno se fue por su lado.

Varela, con poca fe, creyó que Salazar negaría todo en caso de ser consultada, pero para sorpresa suya, la rubia le respondió y hasta dio detalles sobre lo que charlaron.

Qué dijo Luciana Salazar sobre su encuentro con Ramiro Marra

“Nos vimos ayer por primera vez en un restó y cuando él, muy amablemente, me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias”, le escribió por WhatsApp a Varela.

La famosa le contó que ella y él iban a distintos colegios, pero en el mismo barrio. De modo que era muy normal que alumnos de ambas instituciones se crucen. “Me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. Lo que me hizo reír”, dijo Salazar, que definió a Marra como “muy amoroso”.

Si bien también confirmó que no se fueron juntos dado que fue “la primera vez que se veían”, la vedette no cerró la puerta a una posible salida formal: “Si me invita a una cita, le respondo en privado”.