Filtraron quién sería la primera participante eliminada de MasterChef Celebrity: “Está triste y se la vio llorando”

Desde que empezaron las grabaciones de MasterChef Celebrity, muchos supieron que Maxi López sería el primer eliminado de la temporada. Esto debido a que su mujer actual, Daniela Christiansson, se encuentra embarazada del segundo hijo en común que tendrán en menos de 1 año.

Sin embargo, de acuerdo con la información que recientemente circuló por la web, el primer eliminado de MasterChef Celebrity no sería un hombre, sino una mujer y una muy conocida por todos, ya que trabajó en el programa de entretenimiento más polémico de América TV.

Quién sería la primera participante eliminada de MasterChef Celebrity

De acuerdo con el periodista Nahuel Saa, la primera figura que quedaría fuera de MasterChef Celebirty sería Marixa Balli, expanelista de LAM y futura panelista de A la Barbarossa.

“Marixa Balli sería la primera eliminada de Masterchef Celebrity. La cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación”, informó el periodista por medio de su cuenta oficial de X.

Luego, Nahuel también remarcó el estado en el que se encontraría la entonces figura de MasterChef: “Está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu. Siente que arriesgó yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada”.

Por su parte, el equipo de SQP entrevistó recientemente a Damián Betular, uno de los jurados estrellas de MasterChef Celebrity, y este se refirió a los malos ratos que Marixa ha vivido en el reality que todavía no se estrenó.

“La vi contenta ayer, pero capaz hay cruces. Capaz no le gusta que uno le digan que no le salen bien las cosas”, dijo Betular. También, el repostero completó: “Que no llore, que la pase bien”.

Luego, Yanina Latorre comentó que, en días anteriores, se supo que la expanelista de LAM habría tenido un cruce con los jurados del reality por una devolución que le hicieron, pero lejos de aceptar la información en cuestión, ella decidió negárselo a Ángel de Brito, quizás, por la confidencialidad del contrato que ya firmó con Telefe.