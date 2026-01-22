Fernando Carrillo lanzó una grave amenaza contra Catherine Fulop en vivo: “Tengo videos de ella...”.

Fernando Carrillo quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un episodio de máxima tensión en la televisión argentina, cuando salió al aire en el programa conducido por Moria Casán y lanzó una amenaza de extrema gravedad contra su exesposa, Catherine Fulop. La pareja se divorció en 1994, luego de una relación atravesada por escándalos mediáticos, incluida una infidelidad del actor el mismo día de su casamiento.

Carrillo estuvo casado con Catherine Fulop

En la actualidad, ambos mantienen un fuerte enfrentamiento, no solo por cuestiones personales, sino también por diferencias políticas relacionadas con la situación en Venezuela, su país de origen, en el contexto del conflicto que rodea a Nicolás Maduro.

En ese marco, Carrillo estalló con enojo después de que Moria recordara una declaración reciente de Fulop, en la que la actriz optó por no mencionarlo ni hacer referencia a su persona.

Esto fue lo que dijo Fernando Carrillo sobre Catherine Fulop

“Fulop dijo ‘a cada cochino le llega su 3 de enero’”, señaló Moria Casán al aire, en un intento por poner en contexto una declaración reciente de la actriz.

Desde ese momento, Carrillo reaccionó con dureza, sin medir sus palabras, y dejó a todos impactados con una advertencia de tono alarmante.

El ex de Catherine Fulop Fernando Carrillo llegó para el Bailando 2016 y levantó suspiros

“Lo que le pediría a Catherine, para no tener que sacar unos videítos que tengo por allí, es que deje de hablar de mí. Que deje de hablar de mí, bien o mal”, expresó el actor, generando un inmediato clima de tensión en el estudio.

Sorprendida por sus dichos, Moria lo interrumpió: “¿Videos pornos?”. Lejos de dar marcha atrás, Carrillo profundizó su postura: “Aunque en los videos que yo pudiese publicar de Catherine se ve increíble, se ve bellísima, yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos”.

En su descargo, el actor también lanzó comentarios despectivos hacia Fulop, a quien definió como “vendepatria”, y remarcó que no desea mantener ningún tipo de relación con ella.

“No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora. Que se dedique a su familia y a trabajar por su país”, concluyó Fernando Carrillo.