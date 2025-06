Fernanda Vives contó que le chocaron su auto recién comprado y mostró cómo quedó: “La angustia que tengo”

Fernanda Vives es una exvedette argentina que tuvo su momento de gran exposición mediática cuando fue pareja de la Tota Santillán, a quien denunció por violencia de género. Hace varios años que la famosa lleva un perfil bajo y solo comparte su vida familiar en redes sociales. El fin de semana se mostró angustiada por una situación que vivió.

La famosa logró comprarse un auto después de mucho esfuerzo y trabajo, pero tuvo un choque con su 0 km, por lo que estalló de bronca y tristeza por lo sucedido a los pocos días de su nueva adquisición.

Fernanda Vives realizó una publicación en Instagram para contar el mal momento y recibió el apoyo de sus seguidores ante su crisis. “Y si… hoy definitivamente NO es un buen día para mí, me chocaron el auto NUEVO (aclaro que es nuevo porque me puse a llorar 30 min cuando lo vi chocado YA QUE LO SAQUÉ CON MUCHO ESFUERZO hace 20 días del concesionario)“, escribió la famosa junto al video.

Luego Fernanda explicó con tristeza lo que pasó: “Cuando lo vi, me puse a llorar 30 minutos, ya que lo saqué con mucho esfuerzo. La amargura que tengo no tiene explicación. Estaba en un semáforo parada, como todos los sábados, cuando traigo a Brisa a baile, y vino uno de atrás y me la puso y me chocó el auto”.

“No le hizo gran cosa, pero me lo chocó. Me bajé indignada, lo agarré al tipo. Un pibe joven, muy amable, reconoció el error. Me dijo que iba hablando por teléfono y que cuando se dio cuenta ya me tenía encima y me pidió disculpas y me dio los papeles”, detalló la famosa sobre el choque.

“Todo lo que quieras, pero yo ahora tengo que comerme el garrón de tener que arreglar el auto y luchar con el seguro”, expresó Fernanda entre angustiada y enojada con la situación.