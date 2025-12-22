Fernanda Iglesias habló del informe toxicológico de Christian Petersen: “La familia no quiere contar que...”

Christian Petersen atravesó una leve mejoría en los últimos días, razón por la cual fue extubado. El chef lleva una semana y media hospitalizado en Neuquén luego de sufrir una importante afección cardíaca. Además, de a poco se conocen detalles de lo ocurrido y, este lunes, se volvió a hablar del informe toxicológico.

Christian Petersen

El chef, que se descompensó mientras participaba de una excursión en el volcán Lanín, habría mostrado señales positivas que tranquilizó a su entorno que, de todos modos, insiste con manejar la información con cautela.

No obstante, este lunes se volvió a mencionar el supuesto resultado positivo que habría dado el informe toxicológico. La periodista Fernanda Iglesias habló del tema en el programa Tarde o temprano.

“La familia no quiere contar que dio positivo”

Mientras se hablaba de la situación de Petersen y del recelo de su entorno íntimo a la hora de compartir información, Iglesias consideró que el dato puntual que la familia no quiere dar a conocer es el del supuesto consumo de sustancias por parte del chef.

“La familia no quiere que se hable de las cosas más ‘polémicas’, que tuvo un brote, que tuvo un cambio de actitud, que se puso violento, que se sacó la ropa, que empezó a hacer cosas extrañas, que no podía seguir con el grupo, que lo tuvieron que bajar, y llamar al guardaparque y a la Gendarmería. Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y, sedado, lo llevaron al hospital de Junín de los Andes, cuando ven que el caso requería más infraestructura, lo trasladan San Martín de los Andes", detalló Iglesias.

Pero, además consideró que la familia no quiere que se sepa el por qué habría tenido esa reacción inesperada. “En realidad lo que la familia no quiere contar es que él dio positivo de cocaína y de MD (metanfetaminas). Eso es lo que la familia no quiere contar, pero es lo que fue”, dijo Iglesias. Cuando su compañera Silvia Fernández Barrio acotó que en definitiva hoy el consumo “no es nada de otro mundo”, Iglesias insistió: “Sí, pero hay familias que no querrán que se sepa”.

Cuando comenzaron a analizar los riesgos de realizar este tipo de actividad sin preparación, la periodista aclaró: “Igual en este caso, claramente tuvieron que ver las sustancias. Porque no es que él se quedó sin aire”.

En tanto, indicó que la información sobre este particular es extraoficial y que fue conseguida por los periodistas locales. “Todavía hay temas de los cuales a la gente le cuesta hablar. Cada vez menos igual, porque mucha gente pública habla de que está limpia y muestran el llaverito que les dieron en Narcóticos Anónimos. Entonces uno dice ‘mirá, qué bien, qué valiente’. No sé si son valientes, pero sí está bueno que se pueda empezar a hablar porque ayudan a otros”, reflexionó la periodista.

Qué fue lo primero que hizo Christian Petersen al despertar

Petersen vivió horas decisivas y su familia, de incertidumbre. Cabe destacar que el delicado estado en que fue encontrado impidió que fuera trasladado a Buenos Aires. Antes del fin de semana el cuadro de “falla multiorgánica” trajo la mayor preocupación.

Se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Este lunes trascendió que el chef habría mostrado algunos signos de leve mejoría, además de que fue extubado. Un dato que tranquilizó sobremanera a su entorno.

Según consignó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, Petersen va “mejorando de a poco”. “En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desintubado”, dijo el conductor de Mitre Live. Los gestos y emociones que habría tenido resultan fundamentales en el proceso de recuperación.

Desde el primer momento, el objetivo de la familia fue preservar la situación en la intimidad del círculo más próximo, de hecho, se conoció lo ocurrido una semana después.

En este aspecto, desde el hospital señalaron que no se emitirán más partes médicos públicos y que toda la información será comunicada únicamente a la familia.