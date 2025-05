Felipe Fort atropelló con su auto a una chica en un monopatín

Hay diferentes niveles cuando se trata de fama. Está la estrella en cuestión y luego las personas que forman parte de su círculo. Ese es el caso de Martita y Felipe Fort, los hijos de Ricardo Fort que buscan emprender su propio camino en medio del imperio heredado por su padre.

"Mi primer profesor de la vida fue mi papá, porque sentimentalmente hablando siempre era muy centrado, sabía lo que quería. Y yo agarré eso de él. Yo creo que con mi papá podríamos trabajar, nos complementaríamos, su lado artístico, y mi costado empresarial. Yo crecí con él, y vi que lo caga... mucho“, expresó el joven empresario en una nota con TV La Base.

El camino de Felipe Fort por su vida adulta es algo que todos los medios están interesados en seguir. Es por ello que cualquier polémica de los hermanos Fort como un accidente automovilístico es algo que no pasa desapercibido.

¿Qué le pasó a Felipe Fort?

La última controversia del joven heredero de Ricardo fue revelado por Ángel de Brito en LAM. Allí, previo a discutir las noticias más importantes en la industria del entretenimiento, informó que Felipe había atropellado a una chica que se trasladaba en monopatín. “Hace un ratito tuvo un pequeño accidente automovilístico Felipe Fort, el heredero”, comenzó diciendo el conductor.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 19:54 horas del 15 de mayo, cuando el modelo conducía por la Avenida Libertador. Al doblar, embistió por accidente el monopatín de la joven, lo que derivó la asistencia del SAME en el lugar.

Finalmente, el organismo catalogó el hecho como un “choque simple” y tanto Fort como la chica desistieron de algún tipo de asistencia clínica. “No quisieron asistencia médica. La chica en monopatín tenía golpes en la cara. Conductor, sin lesiones”, aseguró.

Qué opina Felipe Fort sobre el dinero

Desde otro aspecto, Felipe Fort tuvo la oportunidad de hablar en el programa de Darian Schijman con Infobae sobre su filosofía del dinero. En la misma plantea que, al igual que su padre, busca disfrutar de su patrimonio en vida, siempre y cuando incremente sus ganancias.

“Yo les explico que haciendo eso me hacen feliz a mí porque ¿qué es mejor viajar solo o con amigos? Es también esa forma de ver la vida y de decir“disfruto mi dinero con la gente que quiero, viajando a lugares que me hacen feliz y conociendo gente que me hace feliz (...) más que en bajar los gastos, me enfoco en subir las ganancias. Gastamos bastante, pero no tanto. Trato de cuidar los gastos, últimamente más que nada", determinó el hijo de Ricardo Fort.