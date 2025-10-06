Facundo Pieres ya reemplazó a Zaira Nara: ¿Quién es la famosa actriz que le robó el corazón?

Durante la más reciente emisión de SQP, revelaron que el polista Facundo Pieres ya le habría encontrado reemplazo a su expareja, Zaira Nara. Más exactamente, Yanina Latorre contó que el deportista en cuestión se habría dado otra oportunidad en el amor.

Sin embargo, en esta ocasión, Facundo Pieres no se habría enfocado en el pasado para dejar fluir su sentir, sino en un presente completamente renovado, junto a una famosa actriz de la argentina.

Zaira Nara y Facundo Pieres, durante los festejos por la conquista del Abierto Argentino de Polo 2024.

Quién sería la nueva novia de Facundo Pieres, el exnovio de Zaira Nara

“Hace tres semanas que salen, vana muchos lugares juntos”, anticipó Yanina Latorre en el piso de SQP. Luego, la conductora de televisión acotó: “Se ve que así no la extraña tanto a Zaira”.

No obstante, Latorre reveló un detalle no menor sobre el vínculo entre Facundo y su entonces pareja: “Se miraron y enseguida se ’likearon’. Él es una bomba y ella también”. También, la conductora de América TV dio indicios de quién podría ser la mujer en cuestión al aclarar lo siguiente: “Ella es una laburante. No está salvada para nada, pero es una mina que labura desde los ´90”, reveló.

Por su parte, la panelista Majo Martino analizó: “No da la sensación de que vaya detrás de la billetera”. Minutos más tarde, Yanina siguió dando pistas sobre la mujer referida: “No es mediática, si le pedís una nota, te la da. No tuvo escándalos y está muy parecida a Zaira. Ella tiene los ojos más lindos de la tele”.

Por último, pero no menos importante, Yanina dijo: "No te emociones porque me contaron también que él está tiroteando. Él en Instagram está desatado”. Tras todo el misterio generado en vivo, desde SPQ informaron que el nuevo amor de Facundo Pieres sería la actriz Gabriela Sari.

Gabriela Sari

Sin embargo, es importante aclarar que, hasta la fecha, ni el polista ni Gabriela han hablado al respecto. Sobre Zaira Nara, no hay indicios de indirectas para su expareja, por lo cual, esa etapa ya la habría superado.