Evangelina Anderson no es la única: aseguran que Leandro Paredes tiene otra amante y sería una reconocida periodista

Tras su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson quedó envuelta en un fuerte rumor que la vinculó sentimentalmente con Leandro Paredes.

Según trascendió en el mundo del espectáculo, la modelo y el futbolista habrían iniciado un romance en secreto, tratando de mantenerlo lejos de la exposición mediática.

El futbolista y la influencer dieron la bienvenida a su tercer hijo

Es importante remarcar que Leandro sigue casado con Camila Galante y es padre de tres niños, aunque las versiones no terminan ahí. En los últimos días trascendió que el futbolista también estaría involucrado sentimentalmente con una periodista muy conocida, un dato que no hizo más que intensificar el escándalo en torno a su vida privada.

Quién es la periodista que está saliendo con Leandro Paredes

Las especulaciones sobre la vida privada de Leandro Paredes no dejan de crecer, y en medio de los rumores de un romance oculto con Evangelina Anderson, apareció una versión aún más comprometedora. En el programa El Ejército de la Mañana lanzaron una bomba que sacudió a todos los seguidores del streaming. “Él es un infiel y anda muy cerca de una periodista, actual conductora”, comenzaron revelando, generando un gran revuelo.

Lejos de quedarse ahí, agregaron más detalles sobre las supuestas actitudes del futbolista: “Él anda con famosas y con no famosas. El hermano de Tini presta su casa cuando hacen juntadas y están algunos jugadores de la Selección y llevan chicas”. Estas palabras encendieron aún más las sospechas y dejaron a todos expectantes sobre lo que podía salir a la luz.

Finalmente, el informante decidió mantener cierto misterio, aunque no dejó de dar pistas: “Yo no voy a decir con quién en particular. Sí es famosa, es del medio, pero no lo voy a decir yo”. Un comentario que, lejos de cerrar el tema, multiplicó las dudas y puso a Paredes en el ojo de la tormenta mediática.

Entre filtraciones, declaraciones y versiones sin confirmar, la vida privada del futbolista sigue despertando el interés del público y de los medios, manteniéndolo bajo la lupa y generando un debate que parece lejos de terminar.