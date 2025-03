Esteban Mirol habló por primera vez de su vida personal y presentó a su pareja: “Estoy de novio”

Esteban Mirol, periodista y conductor destacado por su paso por el noticiero de Canal 9, abrió su corazón y habló abiertamente sobre su relación con Graciela Iglesias, su pareja desde hace más de 14 años. En una entrevista exclusiva con Revista GENTE, Mirol compartió detalles de su vida amorosa, dejando en claro que, aunque la pareja es muy sólida, tienen una dinámica diferente a la de muchas otras.

“Sí, sí, estoy de novio”, comenzó el conductor, quien desmintió los rumores y se mostró relajado al contar cómo lleva su relación. A diferencia de lo que muchos podrían suponer, Esteban y Graciela no conviven. “No convivimos, estamos algunos días de la semana juntos, pero tenemos una relación normal y tranquila”, explicó.

Esteban Mirol y su pareja.

Esteban Mirol habló sobre su relación con su novia Graciela, de hace 14 años

Según Mirol, la clave de su relación radica en la comodidad de su espacio personal. “Yo no dejo mi casita, este es como te digo mi paraíso. Además, es más cómodo para ella, hay más lugar, y a ella le gusta también la zona”, comentó, demostrando lo bien que se llevan en su dinámica de pareja.

Esteban y su pareja Graciela.

Si bien la convivencia no es parte de su día a día, la relación de Esteban y Graciela se mantiene firme gracias a una conexión especial que se forjó hace más de una década. “Me la presentó Romina Lachmann, ella me decía que tenía una mujer que era para mí, y yo le dije que me la presente. Así nos conocimos un día en un boliche que ya cerró en Puerto Madero”, recordó Mirol, quien nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre.

La pareja pasó por altibajos, como cualquier relación duradera, pero Esteban asegura que la clave es el respeto mutuo y el apoyo constante. “Ya tenemos varios años juntos, con altibajos como toda pareja. Antes convivíamos, ahora ya no, pero nos conocemos desde hace 14 años”, contó el periodista, mostrando su lado más humano y vulnerable.

Mirol habló sobre su relación.

En cuanto a cómo se comporta como novio, Esteban se describió como un hombre relajado, pero con sus momentos de romanticismo. “Soy de agasajar y cuidar a toda mi gente, de estar muy presente”, expresó. Para él, los pequeños detalles son los que importan: “Una copita de vino no se rechaza, pero tenemos una vida tranquila en casa, disfrutamos de una buena serie y nuestro espacio”.