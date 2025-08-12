Escándalo millonario: la deuda que habría dejado Jorge Lanata y que ahora tendrían que pagar sus herederas

En medio del escándalo hereditario que se creó tras la triste muerte del periodista Jorge Lanata, el equipo de “A la Tarde” expuso, frente a la pantalla chica, el importante reclamo que habría realizado Radio Mitre en el plano legal.

De acuerdo con lo informado desde “A la Tarde”, Radio Mitre le habría reclamado a la sucesión de Jorge Lanata 300 mil dólares, de los 600 mil que le habrían dado al periodista en calidad de préstamo.

“Se abre la herencia y se presenta primera Elba y, suma a las hijas. Después de tanto litigio, se habían puesto de acuerdo; y en el medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores de esa herencia y aquellos que dicen ‘guarda que figuran deudas’”, explicó Luis Bremer en “A la Tarde”.

Luego, el panelista del programa referido siguió: “Ahí se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares de los 600 mil que pidió. Y acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas”.

Jorge Lanata como figura de Radio Mitre.

No obstante, desde “A la Tarde” resaltaron que, si el reclamo en cuestión no se esclarece como corresponde, nadie podría disponer de los tan codiciados bienes que dejó Jorge Lanata.

Cabe mencionar que, entre los bienes de Jorge Lanata se encuentra una casa en Punta del Este y el departamento del Palacio Estrugamou, propiedades que están valuadas en dos y hasta tres millones de dólares.

Después, en la herencia también contabilizan las obras de arte que Jorge Lanata dejó en Buenos Aires y en Uruguay, piezas que ahora mismo están dentro del inventario judicial correspondiente.

Para qué habría sido el préstamo de Jorge Lanata a Radio Mitre

Carmela Bárbaro comentó en “A la Tarde” que Jorge Lanata se habría endeudado con Radio Mitre para poder pagar el departamento de la abogada Elba Marcovecchio, quien fue su última esposa. Sin embargo, lo cierto es que la letrada todavía no se hizo eco de la noticia, puesto que se encuentra de vacaciones en el exterior.

Después, en cuanto a las hijas de Jorge Lanata se refiere, desde “A la Tarde” aseguraron que Bárbara y Lola desconocían el reclamo de Radio Mitre, se habrían enterado cuando transmitieron la información por América TV.

Jorge Lanata, entonces locutor de Radio Mitre.

Mientras el porcentaje de intensidad de la polémica disminuye, las tensiones siguen firmes dentro de la familia de Jorge Lanata, por los temas que se vinculan a la herencia que dejó quien en vida fue presentador de televisión.