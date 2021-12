Un escándalo explotó en el mundo de la música urbana este sábado después de la serie de tweets de María Becerra contra su pareja Rusherking en lo que habría sido una infidelidad y lo dejó de seguir en las redes.

El escándalo se hizo tendencia este sábado después de que se viralizaran rápidamente una serie de tweets de la cantante contra el que hasta el momento sería el novio, Rusherking, sin nombrarlo.

“Hijo de mil p… me acabás de cag… el autoestima”, fue el primero de los mensajes que circularon en las redes sociales. “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, continuó la artista que cerró: “Gil de mier… pedazo de garca”.

Los tuits de María Becerra. (Twitter).

Hasta el viernes por la noche se los vio juntos en el recital de Camilo en el Luna Park. Sin embargo, algo ocurrió en la mañana del sábado que hizo explotar a la cantante de “Que más pues”, “Miénteme”, entre otros éxitos.

La periodista especializada en seguir los acontecimientos en las redes Juariu rápidamente publicó en sus redes sociales que la artista dejó de seguir al músico. Los usuarios también comenzaron una catarata de comentarios en apoyo a la cantante.

María Becerra dejó de seguir a Rusherking, mientras que él sigue activo en las redes de ella.

La historia de amor entre María Becerra y Rusherking, algo que inició en el campamento de música

“El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, confesó en un video de YouTube María sobre la vez que se conocieron en un campamento de música. La pareja sacó recientemente un nuevo tema llamado “Antes de ti”, el primer éxito que tuvieron juntos.

Rusherking compartió un adelanto de “Antes de ti” su nuevo tema que había sacado junto a María Becerra.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él sobre la primera vez que se vieron.

Después la historia continuó en las redes sociales donde llegaron a concretar un encuentro y nació el amor. Poco después de formalizar, comenzó la cuarentena, por lo que decidieron probar la convivencia y compartir el encierro.