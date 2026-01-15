¡Escándalo! Las fotos íntimas de Martín Migueles que confirman la traición a Wanda Nara.

Wanda Nara atraviesa horas marcadas por la desconfianza, la confusión y las dudas en su relación con Martín Migueles. Versiones contrapuestas, un trasfondo delicado que toca lo que para ella es sagrado, sus hijos, y el testimonio de una mujer que contradice la historia que él había sostenido hasta ahora como verdad oficial.

Martín Migueles y Wanda Nara. Foto: captura pantalla

En el centro de este conflicto, que involucra a un niño de seis años, el hijo de Migueles, con quien no mantiene vínculo, Yanina Latorre dio a conocer un material de alto impacto que deja al descubierto otra realidad: el embarazo de la expareja del novio de Wanda no fue casual, sino el resultado de una decisión consensuada y deseada, parte de un proyecto de pareja.

Las fotos de Martín Migueles que confirma el engaño a Wanda Nara

“Ahí lo tenés a Migueles dándole besos a la panza de la mamá del hijo”, dijo Yanina Latorre al mostrar la primera imagen íntima que publicó en sus historias de Instagram. “Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Migueles se veía muy feliz”, agregó la conductora, quien actualmente se encuentra en Miami.

Luego, Yanina fue aún más contundente antes de difundir en redes el material exclusivo que también se emitió en Sálvese quien pueda (América), el cual contradice la versión que Migueles le habría dado a Wanda y choca de frente con el extenso descargo que el ex socio de Elías Piccirillo había compartido en sus redes poco antes. “Él dice que ella dejó las pastillas, pedazo de atrevido”, lanzó.

Las fotos de Martín Migueles que confirma el engaño a Wanda Nara.

“Ella no quiere que se sepa su nombre, la está pasando mal en todo sentido”, comentaron en SQP mientras en pantalla se mostraban las imágenes más privadas de la madre del hijo de Migueles: postales de una pareja feliz, atravesando la dulce espera, que nada hacía prever el desenlace posterior, marcado por el abandono y las mentiras.

“Dice que no lo conoce a su hijo porque su ex no lo deja. Eso es mentira. Hay pruebas. Las veces que pactaron encuentros, él plantó al nene. Un chiquito ilusionado”, reveló Yanina Latorre durante la tarde del miércoles 14 de enero, al referirse al rol de Martín como padre.

Martín Migueles.

“Siempre le pasó muy poco dinero. Nunca se interesó por la vida del niño. De todo hay prueba”, agregó la exangelita, antes de aportar detalles concretos sobre la situación actual de la expareja del novio de Wanda, quien afronta sola la crianza. “La cuota es de 800 mil pesos. La paga, pero no le alcanza ahora. Nunca la ayudó en nada. Ella es maestra y hace malabares para darle todo a su hijo. La ayudan papás del colegio”.