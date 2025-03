¡Escándalo! La grave denuncia que recibió Maru Botana por parte de sus vecinos: el video que la compromete

Maru Botana vuelve a estar en el centro de la polémica debido a un nuevo escándalo que la tiene como protagonista. En esta ocasión, en el programa LAM se hizo público el reclamo de un vecino que denunció a la reconocida cocinera por la acumulación de basura en la entrada de su propiedad.

Maru Botana, entre el Rogelazo y el problema con sus vecinos (Instagram de Maru Botana)

Según el testimonio presentado en el programa, el denunciante calificó a Botana de “mugrienta” debido al estado en el que se encuentra el frente de su hogar, generando indignación y repercusión en redes sociales. La queja del vecino no tardó en viralizarse, provocando un intenso debate entre quienes critican la supuesta falta de higiene y quienes defienden a la chef, considerando que podría tratarse de un malentendido o un problema fuera de su control.

El video fue enviado por un vecino de la chef, quien registró el estado del ingreso a su propiedad mientras caminaba por la zona. Las imágenes muestran con claridad la gran acumulación de residuos, los cuales han alcanzado un nivel considerable. Como consecuencia, el exceso de basura no solo genera un fuerte olor, sino que también atrae a distintos animales no deseados, causando molestias en el vecindario.

“Estoy por acá, miren lo que es la basura, para que después no digan que miento. Nunca me pasó nada con ella, siempre me pareció una est... porque deja los perros esos que tiene en la calle sueltos”, mencionó el denunciante.

Y añadió: “Cada vez que salgo de mi casa estoy al borde de pisarlos, perros de m... tiene 10 hijos y ninguno puede cuidarlos. Cada una semana cumple alguno de sus 20 hijos se llena de auto la cuadra pero por eso nada”.

Las famosas que defendieron a Maru Botana

Después de que el programa de América emitiera el video que acusaba a Maru Botana, Marixa Balli salió en su defensa y criticó duramente la situación. “Desagradable ese video, muy mal llevado, desagradable todo y la actitud de la vecina me parece horrible”, expresó la bailarina, dejando en claro su rechazo a la forma en que se expuso el reclamo.

El furioso posteo de Marixa Balli en sus redes sociales.

Otra de las panelistas que se manifestó a favor de la chef fue Ximena Capristo. La ex Gran Hermano defendió a la cocinera, asegurando que la responsabilidad no recaía sobre ella, sino sobre los encargados de la recolección de basura. “Eso es un problema no de ella, sino que no pasa el camión de la basura”, tratando de desvincular a Maru de las acusaciones.