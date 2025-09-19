Escándalo en La Voz Argentina: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina y estalló la polémica

La nueva edición de La Voz Argentina está llegando a su final. El reality show conducido por Nico Occhiato se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Sin embargo, las polémicas alrededor de este concurso de talentos estuvieron presentes desde el principio. Ahora, se filtraron los nombres de quiénes serían los cuatro finalistas y estalló el escándalo.

Cada vez falta menos para conocer al ganador o la ganadora de La Voz Argentina 2025. Quedan muy pocos participantes y solo uno se llevará el premio mayor. Programa a programa, los seguidores del reality dejan sus opiniones en las redes sociales y comentan acerca de quiénes son sus favoritos.

El terrible accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina que generó preocupación.

En este contexto, faltando poco para la gran final, salieron a la luz los nombres de quiénes serían los 4 últimos participantes que queden en competencia y estalló la polémica.

Quiénes serían los 4 finalistas de La Voz Argentina

El reality show está en una etapa decisiva. Quedan los últimos participantes en competencia y, como suele suceder con estos programas, el público ya tiene a sus favoritos. Aunque también hay quienes no están de acuerdo con la decisión del jurado y expresan sus quejas cada vez que queda fuera de concurso alguno de sus candidatos.

Mientras participantes elegidos por Lali Espósito, Miranda, Luck Ra y Soledad Pastorutti continúan demostrando gala a gala que tienen el talento suficiente para llegar a la final. Mientras, crece la expectativa entre el público y en las redes sociales los seguidores del programa dejan sus predicciones.

Por otra parte, en el stream Ya fue Todo, Barbie Gyalay dio a conocer los nombres de quiénes serían los 4 participantes que llegarán a la gran final y se encendió la polémica.

Esta no es la primera vez que se filtran los finalistas de La Voz Argentina. En 2021, también se filtró la final y hubo un gran revuelo. En esta ocasión, la panelista explicó que hay un ganador por equipo, por lo que se disputará el premio final entre 4 participantes, y se grabaron los posibles cuatro finales.

La Voz Argentina 2025

Luego, reveló los nombres de los elegidos por los coaches y el público para convertirse en el nuevo ganador del programa. “Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda. Y acá hay polémica”, comenzó diciendo.

A continuación detalló que estos tres primeros son de los más queridos por los usuarios, debido a sus historias de vida o talento frente al escenario. Sin embargo, a esta lista, se suma el nombre una participante del equipo de Soledad, que fue salvada en diversas ocasiones, y ya pasó por diferentes equipos. Se trata de Valentina Otero, la supuesta última finalista que encendió la discordia y despertó quejas en las redes sociales.

Por su parte, la producción de La Voz Argentina se mantuvo en silencio y no emitió ningún comunicado oficial, por lo que no se sabe si efectivamente estos nombres serían los finalistas o solo se trata de un rumor.