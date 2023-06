Enzo Fernández, Daddy Yankee y Ozuna: los 6 famosos que fueron padres antes de los 23 años

En el marco del día del padre homenajeamos a aquellos que iniciaron su paternidad a una corta edad, entre sus 17 y 22 años. Ser padre no es una tarea fácil y nadie nace preparado para ella, pero generalmente esta incertidumbre es acompañada de un amor que inigualable. Muchos jóvenes son padres a una corta edad, cuando están descubriendo quiénes son.

Todos lidian con la paternidad de maneras distintas, en este caso, rememoramos a seis famosos que fueron padres antes de sus 23 años, sus historias y sus desafíos.

6 famosos que fueron padres antes de los 23 años

L-Gante

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue padre por primera vez a sus 21 años, junto a su pareja de aquel momento, Tamara Báez. Jamaica nació en la madrugada del 13 de septiembre del 2021.

“Por poco no nació a las 4.20, nació a las 4.29, rey”, comentó el cantante en su cuenta de Instagram luego del nacimiento.

Además, L-Gante explicó que el nombre de su hija se lo dio “la mamá de un amigo” y también hace alusión al consumo de marihuana. “Sí, una porque me gusta eso y me orienta. En Jamaica fuman mucho. Pero, sinceramente, Jamaica lo elegí porque el nombre no lo tiene nadie”, detalló el cantante.

L-Gante y Jamaica Foto: Instagram

Ozuna

El reconocido cantante urbano, Ozuna, tuvo a su primera hija, Sofía, junto a su pareja Taina Marie Meléndez, en el 2014 a sus 22 años. En este mismo año, su popularidad comenzó a crecer, ya que firmó su contrato con la disquera puertorriqueña Golden Family Records Inc y pudo empezar a publicar sus trabajos discográficos ya hechos en años pasados.

Ozuna junto a su hija Sofía Foto: web

Enzo Fernández

En 2018, y con 17 años, el exjugador de River Plate se enamoró de Valentina Cervantes y comenzó un noviazgo que continúa hasta el día de hoy. Fruto de este amor llegó Olivia Fernández, la primera y por ahora única hija de la pareja. La niña nació el 7 de mayo de 2020, cuando Enzo tenía 19, y está en camino a cumplir sus 3 añitos.

Enzo Fernández fue padre a los 17 años. Foto: Instagram/enzoj

Cuando Olivia cumplió su primer año, Enzo confesó que ella llegó para cambiarle completamente la vida.

Daddy Yankee

El rey del reggaetón, Daddy Yankee, fue padre por primera vez junto a su pareja, Mirredys González, a sus 17 años y su hija fue llamada Yamilette Ayala, la mayor de los tres hijos del cantante.

“Muchas veces me preguntan si es mi hermana o mi novia, y yo pienso ‘si la gente supiera...’. Fui papá a los 17 años, siendo un niño. Fue muy difícil, de las peores pruebas que he tenido, de las más duras. A los 17 años uno no está preparado para nada para ser padre. Me tocó y hubo que aceptarlo y trabajar fuerte.”, aclaró el creador del reggaetón.

Hoy en día, Yamilette tiene 29 años y posee un perfil bajo lejos de los medios.

Daddy Yankee junto a su hija mayor Yamilette, hace 10 años Foto: web

Romeo Santos

A los 17 años, el cantante estadounidense, Romeo Santos tuvo su primer hijo junto a Samantha Medina. La llegada de su primogénito fue en el 2000 y su nombre es Alex Damián.

Romeo años más tarde confesó que le fue difícil ser padre adolescente, e incluso que se alejó de su hijo para evadir la responsabilidad, algo de lo que se “arrepiente”.

“Hoy disfruto estar con mi hijo y lo amo, pero en ese momento era muy joven y lo único en lo que podía pensar era en la música y mi carrera”, reveló en una entrevista con The Breakfast Club.

Romeo Santos junto a su primer hijo Alex Foto: web

“Con mi primer hijo, yo era un niño que tenía un hijo. Fui un cobarde, así que corrí, no estaba en una relación en ese momento, fue algo que sucedió. Tengo una gran relación con Alex, ha sido genial durante más de una década” agregó.

Neymar

El 24 de agosto del 2011, a sus 19 años, Neymar se convertía en padre por primera vez. Su hijo, Davi Lucca da Silva Santos, nació en la Maternidad San Luis de la ciudad de Sao Paulo.

La madre del niño es Carolina Dantas, la joven que fue la novia de Ney cuando ella tenía 17 y él 19. Hoy en día en redes sociales se define como creadora de contenido y comparte su vida cotidiana, viajes, colaboraciones de marcas y recomendaciones.

Cuando nació su primogénito en su cuenta de twitter, Neymar escribió: “Estoy muy feliz de anunciaros el nacimiento de mi hijo David Lucca, esta mañana en el Hospital São Luiz, en São Paulo. Son 2,810 kilos de pura alegría. Agradecemos mucho a Dios por esta bendición que es Davi Lucca en nuestra vida”.

Neymar con su hijo recién nacido y hoy. Foto: web

En ese entonces, Neymar había debutado deportivamente para el Santos de Brasil, estaba al inicio de su maratónica carrera.