En medio de la reconciliación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, reapareció Cami Homs y no se guardó nada: “Nunca lo haría en mi vida”

La relación entre Cami Homs y José Sosa atraviesa un momento de gran armonía y felicidad. Después de hacer oficial su vínculo amoroso en 2023, la pareja ha consolidado su vínculo y, con el tiempo, han formado una familia ensamblada, uniendo a los hijos de ambos en un nuevo capítulo de sus vidas.

En este contexto, este domingo, la modelo fue invitada al popular programa La Peña de Morfi, donde, con la calidez que la caracteriza, compartió detalles de su vida personal. Durante la entrevista, Cami reveló una importante decisión que ella y el futbolista de Estudiantes de La Plata tomaron juntos, que marca un nuevo paso en su relación, demostrando que la pareja continúa creciendo y tomando decisiones en conjunto, fortaleciendo su vínculo tanto en lo sentimental como en lo familiar.

Cami Homs con el Principito Sosa, enamorados en las redes (Foto: Instagram de Cami Homs)

Cami Homs rompió el silencio y habló de todo

“Me encantaría ser madre de nuevo”, confesó la influencer durante su participación en el reconocido programa de Telefe. Además, agregó: “Sé que él también”. De esta manera, Homs dejó en evidencia su deseo de dar un paso importante en su vida. Es importante recordar que la modelo tiene dos hijos, producto de su relación con Rodrigo de Paul, mientras que el futbolista es padre de dos hijas mellizas.

En la entrevista, la modelo recordó que ya llevan más de un año conviviendo juntos. Su relación comenzó a principios de 2023, luego de que una foto de ambos en un boliche porteño se hiciera viral. Aunque al principio intentaron mantener su romance en privado, meses después decidieron hacer público su noviazgo a través de las redes sociales.

No es la primera vez que Homs comparte públicamente su deseo de convertirse nuevamente en madre, esta vez junto a Sosa. En mayo de 2024, durante una entrevista en Mañanísima, la modelo expresó que tanto ella como el futbolista compartían ese anhelo, aunque reconoció que aún no era el momento adecuado para dar ese paso.

Camila Homs y El Principito Sosa

Además, Homs confesó que le encantaría conducir su propio programa de cocina después de su participación en el reality de pastelería. “Lo que hice con Bake Off fue un sueño. Así que algún programa que tenga que ver con la cocina me gusta mucho”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre su interés en la conducción, Homs aclaró: “La conducción me gusta, depende para qué. No me copan los programas de chimentos, de panelistas, que hablan de cosas sin saber, que se meten en la vida de los demás. Nunca lo haría en mi vida”.

