Emilia Attias rompió el silencio tras los rumores de embarazo con su nuevo novio: “Me sorprendió...”

Emilia Attias se separó hace más de un año de El Turco Naím con quien estuvo 20 años en pareja y tuvieron a su hija Gina. Tras la ruptura, la actriz y modelo volvió a apostar al amor con Guillermo Freire, un hombre que no tiene nada que ver con los medios de comunicación. Hace unos días, Luis Ventura reveló que la famosa estaría embarazada.

Emilia Attias apostó por un look total black para una noche de fiesta

La noticia bomba del periodista rápidamente generó todo tipo de comentarios. En medio del revuelo que se armó, la actriz decidió publicar varias fotos en su perfil de Instagram y entre ellas, había una que hacía referencia al embarazo que fue desmentido.

¿Se agranda la familia? Emilia Attias dio la noticia más feliz junto a su nuevo novio: “Hace un tiempito...”

“No hay bebé a bordo, así que siéntete libre de chocarme”, decía la frase en inglés que usó Emilia Attias para aclarar el supuesto segundo embarazo. Ahora la modelo y actriz habló con la prensa y expresó su opinión con respecto a la noticia en la que se vio involucrada.

Emilia Attias en Instagram.

Emilia Attias rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

Emilia habló con Puro Show y apuntó contra Luis Ventura por revelar la noticia que era falsa. “Fue un rumor tan nacido de no sé dónde que me quiero cruzar con Luis Ventura para decirle ‘quién te dijo eso, cómo fue’. Me pareció un montón”, expresó tajante la famosa.

“Está cero en los planes, por eso me sorprendió. No hay nada. Capaz hubo una posible confusión. Me hice estudios, capaz pasó por ahí, pero dale… ¿en serio? Soy mujer, todos los años hay que hacerse controles ginecológicos”, comentó la actriz y modelo sobre los hechos que llevaron a los rumores de embarazo.

Por otro lado, la famosa no dudó en hablar de la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, quienes fueron sus compañeros de Casi Ángeles, y comentó sobre la ilusión del fandom de que ella está con el actor.

“Después se critica cuando una amiga le roba el novio a otra amiga y de golpe estaban incitando a que yo haga eso. Gimena es muy amiga mía, ¿de qué estaban hablando? Me pareció un horror que especulen con la fantasía del fandom. Están sufriendo mucho los dos, me parece que hay cosas que no son para tomarlas con humor”, señaló tajante Emilia Attias.