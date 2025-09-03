Emilia Attias habló por primera vez de los rumores de embarazo: el contundente posteo con el que sorprendió a todos

Durante los últimos días del mes de agosto, Luis Ventura anticipó en “A la Tarde” que Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo. Tras aquella revelación, la modelo rompió el silencio mediante una llamativa publicación.

Después de la información que reveló Luis Ventura, Emilia Attias se llamó al silencio absoluto, pero recientemente, reapareció en Instagram con una llamativa publicación. En el post referido, la modelo hace referencia al supuesto embarazo.

Qué dijo Emilia Attias sobre el supuesto bebé en camino

Aunque Emilia Attias no se refirió de manera directa al asunto, sí lo hizo de forma indirecta. Más exactamente, la también actriz colgó en Instagram una foto en la que se refleja el vidrio de un auto y, sobre este, un cartel amarillo.

Lo llamativo de la foto es que, en el cartel destacado por la propia Emilia Attias decía: “No hay bebé a bordo, así que siéntete libre de chocarme”. Como es de suponer, tras realizar dicho posteo, las especulaciones no tardaron en llegar.

Algunos opinan que Emilia Attias querría crear una cortina de humo para que no hablasen sobre su embarazo por el momento y otros alegan que, en efecto, la cantante no estaría embazada de su segundo hijo.

De cualquier forma, la publicación de Emilia Attias sugiere que los rumores sobre su embarazo serían solo eso, rumores. Cabe aclarar que, la modelo ya tiene una hija llamada Gina, fruto del amor que en su momento tuvo por su expareja, el Turco Naim.

A pesar de aquella sorpresiva ruptura, Emilia hoy tiene un nuevo amor e intenta que su relación con su expareja sea amena. Incluso, la modelo tiempo atrás le dijo lo siguiente a la prensa: “En eso estamos, tratando de tener una evolución y una sabiduría superior en situaciones muy desafiantes de la vida”.

Emilia Attias estuvo casada durante más de 14 años con El Turco Naim y todo parecía indicar que dicha relación perduraría en el tiempo. Sin embargo, en mayo del 2024, la actriz y el músico anunciaron que, oficialmente, ya estaban separados. En la actualidad, la famosa sostiene un vínculo amoroso con Guillermo Freire.