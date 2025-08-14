Emanuel Ortega estalló de bronca contra el biógrafo de Milei por cuestionar a Julieta Prandi: “Ganas de cag... a trompadas”

Ayer miércoles 13 de agosto se conoció la sentencia final de 19 años de cárcel para Claudio Contardi, el exmarido y padre de los dos hijos de Julieta Prandi. El empresario gastronómico fue condenado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados” contra la modelo.

Los días de sufrimiento para la modelo llegaron a su fin y tras una larga lucha donde tuvo que someterse a pericias, relatos dolorosos de lo que vivió e incasable pedido de Justicia. El Tribunal N°2 de Campana determinó los 19 años de cárcel para Contardi y fue detenido inmediatamente.

Julieta Prandi llegó al recinto minutos más tarde de la lectura de la sentencia acompañada de su pareja hace cinco años, Emanuel Ortega. La modelo quebró en llanto ante el resultado final del tribunal y se abrazó con sus familiares y abogados.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por su parte, Emanuel Ortega, su pareja, realizó un extenso descargo en redes sociales contra Nicolás Márquez, el escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, quien cuestionó y puso en duda el testimonio de la modelo y la condena a su exmarido por violencia de género.

El enojo de Emanuel Ortega con un mensaje en X contra Julieta Prandi

“MENSAJE PARA ‘UN TAL’ @nicolasmarqueznoriega: No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija, o violencia contra su exesposa. De eso ojalá se encargue la Justicia. Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrógradas, machistas y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanismo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cagarlo bien a trompadas“, expresó con enojo el músico.

“No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted. Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga para decir me lo diga en la cara", comentó contundente Emanuel Ortega en defensa de su pareja.

Luego, el cantante fue tajante y manifestó: “La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.

El mensaje del hijo de Palito Ortega recibió el apoyo de sus seguidores, que mostraron indignación por las palabras del escritor.

Nicolás Márquez escribió en X su opinión del caso que tuvo gran cobertura mediática. “Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas", expresó.

“Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedófila, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido“, agregó en la misma publicación.

El mensaje de Nicolás Márquez contra Julieta Prandi que hizo enojar a Emanuel Ortega

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente: ¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba qué fue ‘abusada’ sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja —un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior—?“, siguió Márquez en el mensaje.

“Sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentadas en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’ ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa. Conclusión: NO ME CIERRA NADA”, cerró su opinión que generó fuerte repudio.