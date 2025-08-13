Julieta Prandi rompió el silencio tras la sentencia a 19 años de cárcel a Claudio Contardi: “Hoy empiezo a vivir”

Este miércoles 13 de agosto se conoció la sentencia final para Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género a Julieta Prandi. El Tribunal N°2 de Campana leyó el fallo que determinó 19 años de prisión para el exmarido de la modelo y padre de sus dos hijos.

En un principio, la fiscalía solicitó 20 años de prisión, mientras que la querella pidió 50 años. No obstante, la Justicia dictaminó 19 años de prisión para Contardi por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima con una serie de hechos reiterados”.

Tras la lectura de sentencia, Contardi fue detenido inmediatamente y salió esposado por otra puerta.

Julieta Prandi.

La modelo ingresó al Tribunal después de la lectura de la sentencia y acompañada por su pareja Emanuel Ortega. Al llegar al recinto, la modelo se quebró en llanto, abrazó a su familia y se descompensó por el shock del momento al lograr por fin justicia después de vivir un calvario durante su matrimonio con Claudio Contardi.

Julieta Prandi habló tras la condena a Claudio Contardi

Al salir del Tribunal, Julieta Prandi habló con la prensa con absoluta emoción por lograr justicia tras cinco años de lucha judicial. “Siento que la Justicia finalmente escuchó. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno, hacer una denuncia y demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que de garantías", expresó conmovida la modelo.

Julieta Prandi se descompensó tras la lectura de la sentencia. Foto: captura pantalla

“Espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque muchas desisten o las matan en el medio. Hay demasiados femicidios en este país", aseguró la conductora.

“Podría ser más, sí, pero son 19 años y es casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que hoy lo detuvieron en el acto”, comentó la modelo.

“Siento que hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz. El después es empezar a vivir, poder salir a la calle y no estar mirando si hay un auto que me está siguiendo”, agregó con emoción la famosa.

En referencia a sus hijos, la modelo comentó: “Están en crisis, están cayendo, el más grande, sobre todo que está entendiendo la gravedad de los hechos”.

“Es mi compañero de vida, mi sostén. Para él también fue muy duro acompañarme y entender todo lo que viví. Hoy es un cierre para los dos”, dijo Julieta Prandi sobre su relación con Emanuel Ortega.

La modelo les habló a las mujeres que son víctimas de violencia de género: “Tengan fe, hay justicia. Y al entorno, que intente sacar a las víctimas de ahí, porque ellas no suelen pedir ayuda”.

“Es un día de celebración, de nacimiento para mí. Ahora quiero irme a mi casa, abrazar a mis hijos y dejar que todo esto me caiga. Todavía estoy en shock, pero con mucha felicidad y agradecida por el apoyo”, cerró con emoción Julieta Prandi.