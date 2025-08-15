Elba Marcovecchio rompió el silencio sobre sobre las deudas de Jorge Lanata

A ocho meses del fallecimiento de Jorge Lanata, la figura del reconocido periodista vuelve a ocupar titulares, esta vez por un conflicto económico que involucra a su herencia. Radio Mitre, emisora en la que Lanata trabajó durante más de una década, reclama una importante suma de dinero que, según sostiene, le fue adelantada al conductor en vida y que ahora busca recuperar de sus herederos.

El tema salió a la luz en programas de espectáculos como Intrusos y A la Tarde, donde se expuso que la deuda ascendería a 300 mil dólares, parte de un préstamo mayor que habría sido otorgado para una operación inmobiliaria. Aunque en un principio no hubo un reclamo formal, la emisora ya se presentó en el marco del proceso sucesorio para dejar asentada su condición de acreedora.

En medio de la polémica, la disputa entre la viuda del periodista, Elba Marcovecchio, y las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, volvió a tensarse. La controversia se intensificó con las declaraciones de Sara Stewart Brown, expareja del conductor y madre de Lola, quien aseguró que el dinero fue destinado a remodelar la propiedad de Marcovecchio.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en la casa de Punta del Este

Qué dijo Elba Marcovecchio sobre la presunta deuda de Jorge Lanata

De regreso de un viaje a París, la abogada decidió responder públicamente. Molesta por las versiones que circulan, negó tanto el monto difundido como el uso que se le atribuye al dinero. “El destino de ese dinero no fue el que se dijo. Lo que pasaba en nuestro matrimonio queda entre nosotros”, afirmó, y agregó que su estudio jurídico ya está revisando la documentación para determinar los pasos a seguir.

Marcovecchio también reivindicó el aporte de Lanata a la emisora: “Le dio 12 años gloriosos a la radio, con un share, popularidad e inteligencia que sumaron mucho”. Sin embargo, evitó profundizar en si el préstamo estuvo vinculado a su vivienda: “No voy a contestar. Sin perjuicio de que soy abogada y trabajo en casos así, en esto soy parte y me duele”.

Por ahora, la cifra reclamada y el verdadero destino del dinero siguen siendo motivo de debate. Lo que sí es claro es que este nuevo capítulo amenaza con reabrir viejas heridas entre la viuda y las herederas del periodista, en una disputa que mezcla cuestiones patrimoniales, familiares y mediáticas.