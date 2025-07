El terrible descargo de la China Suárez sobre la muerte de Mila, la nieta de Cris Morena: “Indignación”

Después de la trágica muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, muchas miradas críticas se posaron sobre Eugenia la China Suárez. Más exactamente, dentro y fuera del medio, se preguntaban cuál sería la reacción de la actriz ante el lamentable suceso que derrumbó a la familia Yankelevich.

Pero ¿por qué esperar la reacción de la China? Por los trabajos actorales que Eugenia realizó en el pasado con Cris Morena. Aunque, se rumoreaba que la relación entre ambas profesionales habría terminado en muy malos términos.

Ahora bien, actualmente, la China Suárez se encuentra en Turquía con Mauro Icardi y sus tres hijos (Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña). Como es de suponer, la también modelo ha posteado en Instagram múltiples fotos y videos del viaje familiar que decidió hacer para rencontrarse con su pareja, el futbolista.

De acuerdo con la fecha de cada hecho, la China Suárez realizó varias publicaciones en Instagram sobre su estadía en Turquía el día del fallecimiento de Mila Yankelevich y, desde entonces, le llovieron las críticas.

Hasta el momento, se sabe que figuras como Marcelo Tinelli, Susana Giménez, Moria Casán, Wanda Nara y Benjamín Vicuña decidieron acompañar a la familia Yankelevich con mensajes publicados en Instagram. Por esa razón, los señalamientos contra la China Suárez se intensificaron de manera significativa.

La vez que Cris Morena cantó en público con su nieta Mila: así fue su última aparición pública.

Con base a la lógica de algunos cibernautas, la China Suárez tendría que hacerse presente ante la partida de Mila por la relación laboral que, en su momento, sostuvo con Cris Morena. Sin embargo, como no lo había hecho hasta ahora, las críticas empezaron a llegar y los medios hablaron sobre ello.

La China rompió el silencio y habló sobre la muerte de Mila

Tras todo el escándalo que se armó al respecto, la China Suárez rompió el silencio y lo hizo en los comentarios de una noticia que hablaba sobre lo desentendida que ella está públicamente con la muerte de Mila.

Tal como se aprecia en la última imagen adjuntada, la China Suárez dijo: “Indignación es ver cómo, una vez más, tantos se cag... en el sufrimiento de una madre, abuela, padre, hermanos, regodeándose en el dolor, fomentando el morbo”.

La China Suárez y su descargo en X.

No obstante, la China Suárez concluyó: “Nunca me voy a subir a ese tren. Acá lo importante no es qué famoso se pronunció sobre tal tragedia. Hay cosas que se manejan en privado, aunque cueste creerlo. Saludos”.

De esa manera, la China encaró las críticas sobre su persona y, al mismo tiempo, dio a entender que ya se habría comunicado con la familia Yankelevich por privado.