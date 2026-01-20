Marcelo Tinelli viene de pasar momentos complicados a nivel familiar, desde que hace unos meses su hija menor Juana criticó a su padre por sus decisiones y la amenaza de muerte que recibieron a causa de estas. El descargo de la influencer generó una interna entre sus hermanos y las exparejas del conductor.

Si bien hace unos días, Marcelo compartió una foto familiar con sus tres hijos: Mica y Cande, las que tuvo con Soledad Aquino, Francisco y Juana, los que tuvo con Paula Robles, y Lolo, el pequeño fruto de su relación con Guillermina Valdés.

Mica y Cande Tinelli junto a su madre, Soledad Aquino.

En las últimas horas, la primera exesposa del famoso conductor realizó un posteo contra sus dos hijas y desató un nuevo escándalo en la familia Tinelli, ya que parecía reinar la paz, pero duró poco.

“Qué bellos recuerdos. Extraño tanto su amor. Yo sigo esperando al menos un texto”, expresó Soledad Aquino con angustia en una foto en la que aparece junto a sus hijas.

El mensaje de Soledad Aquino contra sus hijas

En la misma publicación, la exesposa de Tinelli agregó a su descargo: “¿A todos los papás les pasa que les diste todo y después no están? Seguro mañana me hacen quilombo, y seguiré siendo parte del silencio eterno”.

De esta forma, Soledad dejó en claro cómo se siente por la relación con sus hijas y dejó un palito por el vínculo que mantienen con Tinelli, ahora que están todos los hermanos unidos.

Qué dijo Soledad Aquino contra Juana Tinelli cuando hizo su denuncia

Después que Juana Tinelli contó que hizo una denuncia por la amenaza que recibió, lo que desató la interna, Soledad Aquino salió a bancar a sus hijas y su ex.

“Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos... suplico a la gente de los medios de chusmerío que no me pidan explicaciones con este tema de Juana que no es nada mío, no tengo la más mínima idea”, escribió la exesposa de Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram.

“La mamá no es digna de mi afecto y cariño... solo me importan mis hijas... y rescatarlas de esto que me parece de terror”, comentó Soledad Aquino en ese momento. Si bien no quiso opinar, dejó una indirecta a Paula y su hija Juana.