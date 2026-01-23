El polémico chiste de Florencia de la V sobre el cuerpo de Tini Stoessel que generó fuerte rechazo en las redes

El regreso de Florencia de la V al teatro porteño, luego de una década alejada de los escenarios de la Ciudad de Buenos Aires, no pasó inadvertido. La actriz y conductora debutó en Sex, la obra creada por José María Muscari, pero una frase pronunciada durante su monólogo desató una ola de críticas y reavivó el debate en redes sociales.

La polémica se dio en un contexto en el que Tini Stoessel volvió a estar en el centro de la escena mediática por los rumores de su futura boda con Rodrigo De Paul, prevista para diciembre de este año.

El comentario que generó el revuelo

Durante una anécdota narrada sobre el escenario, Florencia de la V involucró a la cantante con una comparación que fue interpretada como una burla vinculada al peso corporal.

“Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel”, expresó la capocómica.

El fragmento del show se viralizó rápidamente luego de que La Criti compartiera el video en redes sociales, lo que amplificó la repercusión del comentario.

Críticas y reacciones en redes sociales

El “chiste” no fue bien recibido por una parte del público, especialmente en X, donde numerosos usuarios cuestionaron a Florencia de la V por referirse al cuerpo de otra mujer.

“Se desubicó mal. ¿Reírse del cuerpo de otra mujer?”, “Después se queja cuando alguien se mete con ella”, “Pide respeto y ella no lo tiene con los demás”, “Qué graciosa, uff” y “Después llora pidiendo empatía” fueron algunos de los mensajes que circularon.

Las críticas apuntaron, en su mayoría, a una supuesta contradicción entre el reclamo histórico de respeto y empatía que suele expresar la artista y el tenor del comentario realizado en escena.

En paralelo, también hubo usuarios que salieron a respaldar a Florencia de la V, señalando que se trató de un recurso humorístico dentro de una obra teatral y que no debía interpretarse de manera literal.

Para este sector, el contexto del espectáculo y el tono del monólogo justifican la frase, y consideran que la reacción fue desmedida.

Así, el regreso de Florencia de la V al teatro porteño quedó atravesado por una polémica que trascendió el ámbito artístico y volvió a instalar la discusión sobre los límites del humor, la exposición pública y los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres en el mundo del espectáculo.

Por el momento, la artista no realizó declaraciones públicas sobre la repercusión del episodio, mientras el debate continúa abierto en redes sociales.