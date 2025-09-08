El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Grego Rossello que despertó rumores de romance: “Si estás conmigo...”

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos estos días después que anunció su regreso a la pantalla de Telefe con la conducción de MasterChef Celebrity, en donde participarán diferentes figuras, desde influencers, deportistas, modelos, entre otros. Además, la mediática se sinceró y contó de todo en una entrevista para Ferné con Grego.
La famosa tuvo un mano a mano con el influencer y conductor en donde contó intimidades de su vida como fueron sus relaciones con Maxi López, el conflicto con Mauro Icardi que desató el WandaGate y que involucra a la China Suárez y el fin de su romance con L-Gante.
“El otro día pensaba... El día que lo dejé a Maxi, él me dijo ‘busquemos la nena’. El día que llamo al 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, me dijo ‘busquemos el varón’.Y la última vez que hablé con Elián, me dijo ‘quiero casarme con vos’“, contó con sinceridad Wanda sobre el común denominador del fin de sus relaciones más conocidas.
En medio de la entrevista en la que habló de todo, Wanda tuvo un ida y vuelta con Grego Rosello, en el que se dejaron algunas indirectas que dieron que hablar.
Cuando el conductor le preguntó si le escriben mucho ahora que está soltera, la famosa respondió con humor: “Me escribían cuando estaba casada, también. Los hombres no se hacen mucho problema”.
Wanda Nara y Grego Rossello se tiraron onda en medio de un programa
Luego, Wanda fue por más y le preguntó a Grego si estaba soltero. A lo que él respondió que “Si”. En ese momento, la mediática contó: “En el pasado me escribió, no Tatiano, pero justo cuando me separé”.
“Yo espero cuando estás soltera. Me quedo mirando ‘LAM’ y tiro”, comentó picante Rossello.
“No sé, me invitaste a algún lado, me escribiste varias cosas. Por Instagram aparte, yo digo ‘Por qué no consigue mi WhatsApp, si trabajamos en el mismo lugar, si no pedís mi teléfono, vamos a seguir así“, respondió sin filtros Wanda a las indirectas de Grego.
El coqueteo entre ambos siguió, y la famosa aceptó cuando Grego deslizó que le invitaría a tomar un vino a su casa.
“Yo nunca tuve un romance con una persona famosa y nadie se enteró”, presumió el conductor del programa. Momento en que Wanda intervino y lanzó: “La semana que viene no vas a poder ocultarlo si estás conmigo”.
“Si no te asuste con todo lo que te dije sos un valiente y una chance podes llegar a tener”, agregó con picardía Wanda.
Por último, la famosa remató y fue por más: “Todas esas abdominales que te vi en mejores amigos”.