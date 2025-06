Wanda Nara no deja de ser noticia. Principalmente por sus escándalos mediáticos relacionados a su divorcio de Mauro Icardi, así como sus contantes publicaciones e indirectas contra la China Suárez. Además de sus romances y su rol como madre. Pero también, en los últimos días, sorprendió con un detalle sobre su estado de salud.

Como suele acostumbrar, la mediática compartió en sus redes sociales algunos detalles personales. Entre ellos su rutina diaria, cargada de actividades como madre y compromisos laborales. Aunque también, Wanda Nara dejó entrever cuál es el tratamiento médico que está haciendo y generó preocupación.

Wanda Nara. Foto: web.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió una lista con el lujo de detalles de su agenda personal, con las actividades previstas para el día. Pero lo que más llamó la atención fue uno de los ítems en particular: 19:30hs psicólogo.

El nuevo tratamiento médico al que se debe someter Wanda Nara que generó preocupación: cómo está de salud

Qué tratamiento médico debe hacer Wanda Nara

Tal como reveló ella misma, Wanda Nara está bajo tratamiento psicológico. Según trascendió tiempo atrás, desde el Ministerio Público Tutelar, se le había recomendado tanto a ella como a Mauro Icardi, su ex pareja, iniciar terapia para poder sobrellevar de la mejor manera su divorcio así como también su rol como padres.

Vale recordar que, desde hace ya varios meses, la empresaria y el futbolista están en una batalla legal por la tenencia de sus hijas. Tal es así que, en las últimas horas, trascendió la decisión judicial de que Mauro Icardi podría pasar el Día del Padre con las menores de edad.

“Decidieron que el Día del Padre lo pase cuatro horas en la confitería del Chateau Libertador, sin la presencia de la China Suárez”, explicaron durante el programa Mujeres Argentinas. Sin embargo, la reunión familiar podría no suceder debido a la postura del futbolista.

El futbolista junto a Isabella y Francesca.

Según trascendió, el ex de Wanda Nara no estaría de acuerdo con la decisión de la Justicia. “A mis hijas no las puedo ver y me están tratando peor que un perro. ¿Quién es el juez como para decir cuándo, dónde y cómo pasar el Día del Padre con mis hijas?”, habría dicho a su círculo íntimo y a sus abogadas. “No soy un adicto. No está comprobado que sea violento ni lo soy como para que me traten peor que a alguien que está condenado”, sería la defensa Icardi.